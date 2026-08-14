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安樂死不公投！醫界樂見：一死了之難解問題 應提升安寧品質

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
安寧緩和醫學會理事長程劭儀直言，「太好了，我太高興了」，她認為安樂死過程對病人而言相當煎熬，既不安詳也不快樂。圖／程劭儀提供
安寧緩和醫學會理事長程劭儀直言，「太好了，我太高興了」，她認為安樂死過程對病人而言相當煎熬，既不安詳也不快樂。圖／程劭儀提供

民眾黨立院黨團提出「安樂死法制化」公投，今天表決未通過。對此，安寧緩和醫學會理事長程劭儀直言，「太好了，我太高興了」，她認為安樂死過程對病人而言相當煎熬，既不安詳也不快樂，應提升安寧緩和醫療品質，「安寧做得好，安樂死聲音就會小」，為提升安寧緩和品質，學會已和護理團體合作推動安寧緩和機構品質稽核，盼持續提升病人疼痛治療、症狀緩解技術。

安寧緩和醫學會曾於113年發布「安樂死及醫師協助自殺」立場聲明書，明確說明學會不支持安樂死及醫師協助自殺，認定此舉為意圖縮短病人生命，不符合醫師所堅守之醫學倫理原則，強調醫師有權不參與或執行安樂死，安寧緩和醫療團隊也不該稱為監督或執行相關處置，且社會討論安樂死議題時，應確保末期與重症病人都已經得到良好安寧緩和照護。

安樂死名詞過於美化，實際執行卻「蠻可怕的」。程劭儀表示，一死了之並無法解決問題，也為病人家屬留下遺憾，且我國善終文化是在病人準備好、家屬圍繞情況下，讓病人圓滿過世，與安樂死並不相符，曾有家屬向她反應，對此非常後悔且終身抱憾，安樂死不僅讓逝者不安樂，也讓生者痛苦，沒有解決任何問題，反而帶來更多遺憾，反觀安寧療護，能讓「逝者善終、生者心安。」

程劭儀表示，我國推行安寧緩和療護30餘年，已完成「安寧緩和條例」、「病人自主權利法」2項法案，且病人接受安寧療護多由健保支付，獲得跨黨派支持，民團、醫界也都力挺，因此在國際上廣受好評，然而，部分病人疼痛困境仍無法解決，前體育主播傅達仁即因胰臟癌疼痛難解，才選擇安樂死，顯示醫界在疼痛、症狀緩解處理上仍有精進空間。

安寧緩和醫學會與安寧緩和護理學會合作，由醫策會統籌推動安寧緩和品質稽核，程劭儀指出，盼藉此提升國內醫護人員安寧緩和相關技術，盼提升安寧療護品質，優化病人症狀控制、身心靈照護，幫助臨終病人安頓身心、交代後事安排，讓逝者、生者均不留下遺憾，這才是「善終」王道。

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