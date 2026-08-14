曾憂公投案「3個受不了」 游盈隆稱6公投案砍半是國會表達善意

立法院會今通過國民黨立院黨團所提鞭刑入法、廢除非核家園，及民眾黨立院黨團所提交通罰鍰用於改善道安公投案。中選會主委游盈隆卻表示，這是一件「值得高興與肯定」的事情，這顯示國會表達出具體善意。他補充，30萬選務人員聽到國會通過的是三個公投案，非原先六個公投案時，相信大家心頭都鬆一口氣。

游盈隆先前曾憂心地說，今年公投數量是「1個恰恰好，2個有點多，3個受不了」。對於今天立院院會的結果，游盈隆說明，目前這3個公投案出來，中選會會在最短的時間裡審議，結果會是幾個目前不知道。但台灣30萬選務工作人員在聽到國會通過的是「三個公投案」，而非原先的「六個公投案」時，相信大家心頭都鬆了一口氣，這也是全體選務工作同仁都會感到高興的事。

游盈隆說，這顯示國會表達出了具體善意，也理性去思考在公投綁大選的情況下，多少個公投案才是最為適當的，此一表決結果令人感到鼓舞。

至於這三項公投案後續在審議時通過與否的可能性，游盈隆強調，他無法預測結果，因為目前中選會的委員組成，是數十年來最多元、各種黨派成員皆有，因此審議結果將處於「高度不確定性」。

另，游盈隆也針對其中公投案分析，交通罰鍰案部分，民進黨團質疑該案本可在立法院處理、無需丟給中選會一事。游盈隆說，不予置評，並強調中選會為合議制，委員們很快會針對這三個案子做出最後決議。

至於鞭刑公投案部分，若通過是否可能導致台灣違反「兩公約」疑慮。游盈隆重申，中選會委員都是學有專精的法政專家學者，相信會做出最好的決定；他也強調，他個人不能、也不會對個別案件預設期待方向，否則中選會將被質疑是不超然、不公正與不中立。