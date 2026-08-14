縮減綁大選公投藍白各有堅持 最終表決砍成3案送中選會

在野黨盼以公投綁年底大選提高投票率，立法院會今處理國民黨立院黨團、民眾黨團所提公投案。經表決排入議程的共有4項公投，包括國民黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」，以及民眾黨團所提「安樂死」、「交通罰鍰全數投入交通建設」；而成功送出立法院的只有3案，安樂死公投因國民黨團全數棄權不投票，未能通過。

藍白原提出6公投案逕付二讀，考量題目聚焦、選務等問題，兩黨團有意縮減題目，卻遲遲沒有共識。民眾黨團提出的移轉投票，恐影響部分藍營縣市立委選舉；安樂死公投，則有部分藍委因宗教信仰無法表達支持。國民黨團所提鞭刑，部分白委認為有人權問題考量，意見不一。

因此，國民黨團今天提出討論事項中僅列入4案公投案，其中將移轉投票、反廢死2案拿掉；民眾黨則將6案全數列入討論事項。經立法院投票表決後，依國民黨所提討論事項進行，針對4公投案進行表決。

處理公投案過程中，交通罰鍰、重啟核能2案，國民黨團、民眾黨團皆投下同意票，最終以贊成59人、反對51人通過。鞭刑案因民眾黨團全數委員棄權未投票，國民黨團以52：51一票之差表決通過。至於安樂死案，國民黨全數委員棄權未投票，民眾黨團除訪美的立委許忠信外，僅有7票，難敵民進黨團的51票，最終未能送出立法院。

國民黨立委洪孟楷表示，在野黨提出這些公投案並不是在製造問題，而是解決問題，尤其民進黨已經執政10年，還是讓人民看到許多社會問題都沒解決，因此在野黨提出公投，透過還權於民來解決台灣的社會問題，也請執政黨不要把鞭刑當作洪水猛獸。

民眾黨立委陳昭姿表示，「交通罰鍰專款專用」公投主張，交通罰鍰應用於改善交通環境、交通設施及補助大眾運輸，不能成為政府財政收入或科技執法的主要財源。對於罹患難治疾病、承受難以忍受痛苦且無治癒可能的當事人，在尊嚴及善終前提下，應有選擇生命終結方式的權利，民眾黨團也提出「安樂死」公投，希望將重大議題交由人民透過公投決定。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這些都是可以立法院處理的議題，藍白卻捨此而不為，偏要弄公投案，立委怠惰不立法，刻意把議題交到街頭，將對全數公投案投下反對票。