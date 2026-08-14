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國合會30週年出新書 林佳龍盼邁向加值外交

中央社／ 台北14日電

國合會今天舉行成立30週年新書發表茶會，外交部長林佳龍表示，台灣透過科技優勢與外交政策緊密結合，將「總合外交」與「榮邦計畫」等政策付諸實踐，期盼國合會拓展全球影響力，從價值外交邁向加值外交。

財團法人國際合作發展基金會上午在外交及國際事務學院舉辦「國合30 共創新局」新書發表茶會，林佳龍、聖露西亞駐台大使路易斯（Robert K. Lewis）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）等多國駐台使節出席與會。

林佳龍表示，國合會新書回顧台灣對外援助的重要歷程，從早期的農耕隊，到現在將科技優勢與外交政策緊密結合，讓「總合外交」與「榮邦計畫」等外交戰略付諸實踐。

林佳龍指出，從提供半導體人才培訓、人工智慧技術，以及提供友邦智慧醫療系統、綠色能源等，台灣的科技實力為全球創造可持續性的成長，新書也揭露「台灣模式」，就是以人為本，創造看得見的改變；未來國合會將與相關援助機構和多邊開發銀行合作，拓展全球影響力。

國合會秘書長黃玉霖致詞表示，國合會成為連結知識、科技、金融、機構和人才與世界各地夥伴合作的平台，從援助走向合作，從知識轉移走向創造知識，從為合作夥伴解決問題，走向共同解決問題的平台，國合會持續透過專業、知識、信任與合作做出貢獻。

路易斯代表駐台使節致詞表示，國合會30週年證明中華民國台灣政府作為推動世界改變的遠見和使命，國合會30年來在世界最需要幫助的地方，提供實際且有效的援助；台灣雖小，但透過國合會與其他機構，已成為遠超過其規模的力量，並獲得全球夥伴的尊重與忠誠。

林佳龍 外交 外交部

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