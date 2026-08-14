卓揆：推動「台灣人口對策新戰略」 加大力道支持育兒家庭

行政院14日舉辦親子日活動，院內員工攜家帶眷共同參與，計有241人，其中小朋友高達100名。院長卓榮泰特別出席與大小朋友同歡，親切互動合影，並發放「生育獎勵金」給每位小朋友。今日現場除有16組三代同堂家庭外，更有1組四代同堂家庭高齡88歲的阿嬤參加，卓榮泰表示「小孩年輕是『好』，老人家也是『寶』」，只要「有好有寶」，家庭就會很幸福，期盼今日大小朋友都能同享家庭團聚的溫馨時刻，也鼓勵同仁趁此機會相互交換工作及家庭經驗，讓小朋友們彼此認識，未來成為更好的朋友。

卓榮泰致詞時表示，每次行政院舉辦親子日活動，熱絡的人潮都令行政院大禮堂增添別樣氣氛。一直以來，他都希望將行政院打造成更開放的場域，今日來到親子日活動，看見同仁與眷屬席地而坐，如同坐在戶外草地一般自由，更讓人感受到行政院洋溢著幸福氛圍。

卓榮泰指出，過去雖然說「有子萬事足」，但現在則是「有子有女真幸福」。也因此政府持續透過各種政策及預算，鼓勵國人生養更多子女，讓國家有更多生命誕生、國人更加幸福，也讓所有小朋友在成長過程中，得到更多協助。

卓榮泰進一步表示，政府已提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等五大面向，期盼給予育兒家庭最實質的支持。而賴清德總統對此政策十分重視，因此將是明（116）年度行政院重要的施政方向之一。

在安心生養部分，卓榮泰表示，自明年起，提供0到18歲孩童每人每月5,000元成長津貼；在強化托育部分，政府持續擴大平價幼保量能，並推動公部門、國營事業設立托育機構；在教育加碼部分，提供12年國教免學費與大專校院學雜費補助，以及在學生學貸利息補助等；在友善職場部分，延長勞工婚假、陪產檢及陪產假至14天，產假延長至12周等；在居住減壓部分，則透過加碼租金補貼、婚育家庭減稅等方式，減輕家庭負擔。

卓榮泰強調，以上五大面向的人口對策必須整套執行，才能面面俱到，同時相關計畫均已審慎考量過財務平衡，因此不希望其中任何一項遭到變動，這也是行政院所堅持的立場，希望以此對策因應國家人口結構改變的挑戰，加大力道給予育兒家庭更多支持與協助。卓院長說，國家未來的希望就在小朋友身上，目前立法院正在審議115年度中央政府總預算案，期盼一切順利，讓政策造福國人，讓國人更加幸福。

卓榮泰也提到，在育兒方面，政府持續提倡性別平等觀念，育兒不能只有媽媽辛苦，衛生福利部已推出《爸爸孕產育兒衛教手冊》，期盼父母多加利用及參考，讓所有爸爸媽媽都能成為優秀的孩童照顧者。

此外，卓榮泰表示，政府正積極推動行政機關開設托育中心，讓父母能將小孩帶到工作場所，讓孩童獲得更完善的照顧。他也一直期盼在行政院內設置托育中心，因此請秘書長張惇涵持續物色適合空間，讓同仁都能更加安心工作，也讓孩子對於父母工作的場所更有參與感，讓家庭更和樂、孩童的照顧更圓滿。

今日親子日活動現場布置繽紛造型氣球，許多小朋友一進到大禮堂，便興奮地擺出姿勢與布景合影，現場也備有彩色爆米花、印有行政院圖案的車輪餅、霜淇淋、臺式馬卡龍等小點心，一進到大禮堂便香氣撲鼻，吸引同仁帶著小朋友排隊領取點心；此外，還設有折氣球攤位，由達人現場折出蜘蛛人、蠟筆小新、寶可夢等造型氣球送給小朋友；並提供拍貼服務，捕捉家人同聚的歡樂時刻，讓同仁在辛苦工作之餘，都能與家人享受溫馨時光。