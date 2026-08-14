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立院審查115年度總預算案 藍：在野提案數降至75案

中央社／ 台北14日電

立法院會今天處理115年度總預算案，國民黨團總召傅崐萁表示，感謝民眾黨團攜手幫忙，在野黨的總提案數已經降到75案，希望行政院長卓榮泰不要再踐踏立法院的尊嚴，也希望總統賴清德珍惜立法院長韓國瑜的善意。

立法院會今天處理115年度中央政府總預算案，朝野黨團上午經協商達成共識，上午院會進行至115年度總預算案非保留部分後即休息，下午繼續處理總預算案，預料朝野將針對保留的部分進行表決大戰。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄上午在立法院議場前召開記者會，傅崐萁表示，感謝大家的關心，特別感謝民眾黨團攜手幫忙，在野黨針對115年度總預算案的總提案數已經降到75案。

傅崐萁指出，希望卓榮泰能夠把該副署的法律要副署、該公告的要公告、該執行的要執行，不要再踐踏立法院的尊嚴；也希望賴總統好好珍惜韓國瑜的善意。

此外，台灣民眾黨團今天召開記者會，由總召陳清龍說明黨團提案刪減的預算案。陳清龍表示，民眾黨8名委員共提出365案預算案，經過兩個多星期溝通，目前保留39案至院會表決，減列金額約新台幣588億元、凍結約163億元。

總預算案 在野 韓國瑜

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