快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／對卓揆薪水動刀 藍委認證違法 翁曉玲：我已經很客氣了

聯合報／ 記者 陳煜彬任忠泰宋良義陳筠青楊于臻／台北即時報導
立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水。翁曉玲上午出面澄清，她並沒有刪減，而是凍結卓榮泰的薪水，這是很合理的，更已經是對卓榮泰客氣了。記者余承翰／攝影
立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水。翁曉玲上午出面澄清，她並沒有刪減，而是凍結卓榮泰的薪水，這是很合理的，更已經是對卓榮泰客氣了。記者余承翰／攝影

立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院卓榮泰9至12月薪水，並且堅持對行政院多項業務刪減或凍結預算；國民黨立委柯志恩直指，即使砍過，在法上面也還是算違法。

翁曉玲今天受訪時澄清，她並沒有刪減，而是凍結卓榮泰的薪水，按照預算法52條的規定，所有的法定預算都可以附加條件或期限，這個部分本來就是預算法的相關規定，這是合法的規範，沒有什麼薪資就不能夠凍結。而她凍結卓榮泰的薪水9到12個月所附的條件，就是卓榮泰必須依法編列軍人加給條例、依法依憲完成法律副署。只要條件一完成，立刻就可以去支領薪水，所以這是很合理的。

翁曉玲也說，現在行政院口口聲聲說立法院卡了總預算200多天，但行政院為什麼不講自己卡了立法院法案400多天、卡了大法官人事案600多天？憲法是國家的根本大法，行政院都毀憲亂政了，把國家的基礎都摧毀了，像這樣一個不適任的行政院長，沒有刪減全部的薪水，只是凍結薪水，已經是對卓榮泰客氣了。

翁曉玲 卓揆 薪水 柯志恩 總預算 行政院 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

總預算通案刪減！藍白大砍媒宣費、特別費

月薪恐遭凍 卓榮泰：若能阻止調降軍人投共刑期會堅持

卓榮泰盼與韓國瑜共同捍衛憲政秩序 總預算獲合理解決

韓國瑜動怒 傅崐萁：院長辛苦了！家和萬事興

相關新聞

才酸彰化滿意度....賴清德見王惠美先道歉 致詞卻喊成「王美惠」

賴清德總統今天到彰化員郭醫院出席「健保署復健病房啟航」活動，彰化縣長王惠美也到場。這是日前賴清德評論王惠美施政滿意度中部五縣市最差後，兩人首次公開同台，賴清德致詞一開頭先向王惠美問好，卻將名字喊成「王美惠」，現場隨即有人提醒口誤，賴清德隨即「呵呵呵」幾聲緩和氣氛，兩人互動受到關注。

直搗綠營神主牌 藍白聯手將「廢除非核家園」公投送出立院

立法院今舉行院會，處理「廢除非核政策」公投案修正動議，在國民黨和民眾黨的人數優勢下，以贊成59人，反對51人，棄權0人，表決通過。

國民黨團全數不投票 安樂死公投未能出立院大門

在野黨盼公投綁年底大選拉高投票率，立法院今針對藍白所提公投案進行表決。針對民眾黨立院黨團所提「安樂死法制化」公投，民眾黨團立委皆投下贊成，值得注意的是，國民黨立委全數未投票，公投最終未能送出立院。

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時，民進黨立委蔡其昌、蔡易餘均投贊成票，不過二人在第二次重付表決時即投反對。民眾黨立委全體則不予投票。

影／對卓揆薪水動刀 藍委認證違法 翁曉玲：我已經很客氣了

立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水，並且堅持對行政院多項業務刪減或凍結預算；國民黨立委柯志恩直指，即使砍過，在法上面也還是算違法。

頂新當年不行 台糖如今可以 原料管理制蕩然無存

台糖購買中聯油品後發現檢驗不合格，僅退貨拒收卻未通報，遭外界質疑隱匿，但政府上下全力護航，認為台糖買的只是「原料」而非「產品」，沒有通報義務。這說法看似替台糖解了套，卻也產生另一個更大的問題，如果「原料不是產品」，可以不通報，那麼過去台灣歷次食安事件後所建立的原料管理制度，到底還剩下多少意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。