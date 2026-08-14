影／對卓揆薪水動刀 藍委認證違法 翁曉玲：我已經很客氣了

立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水，並且堅持對行政院多項業務刪減或凍結預算；國民黨立委柯志恩直指，即使砍過，在法上面也還是算違法。

翁曉玲今天受訪時澄清，她並沒有刪減，而是凍結卓榮泰的薪水，按照預算法52條的規定，所有的法定預算都可以附加條件或期限，這個部分本來就是預算法的相關規定，這是合法的規範，沒有什麼薪資就不能夠凍結。而她凍結卓榮泰的薪水9到12個月所附的條件，就是卓榮泰必須依法編列軍人加給條例、依法依憲完成法律副署。只要條件一完成，立刻就可以去支領薪水，所以這是很合理的。

翁曉玲也說，現在行政院口口聲聲說立法院卡了總預算200多天，但行政院為什麼不講自己卡了立法院法案400多天、卡了大法官人事案600多天？憲法是國家的根本大法，行政院都毀憲亂政了，把國家的基礎都摧毀了，像這樣一個不適任的行政院長，沒有刪減全部的薪水，只是凍結薪水，已經是對卓榮泰客氣了。