金映玉回顧亞洲行：台灣發展無人機有助嚇阻中國

美國聯邦眾議員金映玉日前率團訪台，她今天回顧此行表示，台灣發展無人機產業是嚇阻中國的重要一環，也展現自我防衛的決心。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）接受「橘郡紀事報」（Orange CountyRegister）訪問，回顧為期10天的亞洲行。她率領跨黨派國會訪問團先後訪問南韓、日本及台灣，7月30日至8月1日訪台。

金映玉表示，訪問團關切的重要議題是「如果台灣海峽發生衝突，美國如何與日本、南韓及台灣合作」。

金映玉指出，訪問團向台灣、南韓與日本友人傳達強烈訊息，那就是「和平要靠實力維持，這個目標唯有透過夥伴合作才能達成」。

在「橘郡紀事報」報導中，她向美國民眾說明，外交政策並非只是發生在海外，而是與南加州民眾的生活息息相關。

她指出，洛杉磯、長堤等港口是亞洲商品進入美國的重要門戶，美國與亞洲夥伴之間的貿易與安全關係，與南加州民眾生活緊密關連。

訪問日本期間，訪問團聚焦在關鍵礦物、半導體供應鏈。金映玉表示，日本是確保關鍵礦物供應鏈的重要夥伴，北京已經利用關鍵礦物的主導地位，以此作為施壓工具，美國不能讓類似的情況發生在先進半導體領域。

訪問團在南韓時，關切南韓承諾3500億美元的對美投資計畫，涵蓋半導體、高科技和造船產業。金映玉表示，南韓企業對於擴大對美投資抱持高度興趣，但她對韓國政府未能提出具體執行細節感到失望。