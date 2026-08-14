鄭麗文稱台灣不是國家 林佳龍：打擊外交團隊

國民黨主席鄭麗文日前稱，台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家。外交部長林佳龍今天表示，台灣的外交，關係到國家生存與發展，否定台灣是一個國家，是打擊外交團隊。

林佳龍上午出席國合會舉辦的「國合30 共創新局」新書發表茶會，會前接受媒體聯訪。

針對烏干達以「一中原則」為由，要求台灣民眾必須持中國護照蓋入境章，林佳龍表示，關於烏干達入境及簽證事件，第一時間就請駐索馬利蘭代表處進行交涉和了解，也提供民眾協助，因為烏國還沒有正式公告，不過據了解，可能涉及所謂「一中」問題，外交部會繼續交涉，呼籲民眾非必要不要前往這些國家，如遇到任何問題，請與外交部或轄管駐處聯繫，提供必要協助。

林佳龍說，對於部分國家以所謂的「一中」作為簽證或是入境的障礙，當然會影響到雙邊往來關係，如果有經貿文化的往來，在外交上會秉持平等互惠的原則處理，也希望民眾能多加注意，不要前往如烏干達等有高風險的地區。

對於鄭麗文稱台灣不是國家，林佳龍表示，台灣的外交關係到國家的生存與發展，以及所有民眾的共同利益，外交部希望能得到跨黨派支持，團結一致拓展台灣外交空間；否定台灣是一個國家，當然會對外交團隊有所打擊。

林佳龍表示，從外交的角度來講，中華民國台灣和中華人民共和國是互不隸屬的國家，台灣具備國家的所有條件，除了直選總統、定期改選國會，不管是人民、土地、政府、主權，都是一個國家。

林佳龍提到，至於有些國家基於中國的威脅利誘，不跟台灣建立外交關係，並不妨礙台灣事實上就是一個國家，因為國家之間的承認並不是國家構成的必要條件。

林佳龍說明，其實現在全世界都很希望跟台灣往來，不管是台灣的價值外交、同盟外交或經濟外交，外交部也希望透過外交團結台灣人民，一起走向國際，國內的黨派或選舉競爭，是民主常態，但不能夠傷害台灣整體的外交利益。