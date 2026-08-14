重啟核電公投案 立法院表決成案11/28投票

立法院會14日表決公投案修正動議案，最終通過三案。其中「重啟核電」一案，國民黨團提出修正動議，主文改為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」在野黨挾人數優勢表決通過。

年底大選將於11月28日舉行，依《公投法》規定，中選會需於投票日前90日公告，要讓公投案綁定九合一大選，中選會依法最慢得在8月28日公告。加上立法院院會三讀後，10日內送到中選會辦理。由於今日六項公投都過協商冷凍期，立法院會直接上演表決戰。

立法院原本提出六項公投案，包括國民黨團「反廢死」、「鞭刑」、「重啟核電」，民眾黨團「移轉投票」、「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」，以及「安樂死」。由於擔心年底投票時間過長，在野黨團減少提案，最終通過「鞭刑」、「重啟核電」、「交通罰鍰專款專用」三項。

國民黨團原公民投票提案主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」今日精簡為為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？

國民黨團提案說明，在民主台灣，政策應該由民意決定，而「重回核能」已經是台灣跨越黨派的壓倒性共識。根據「台灣勵志協會（TIA）」的最新民調，全台灣支持核四啟用的比例高達 79%。這代表不分藍綠、不分立場，近八成的台灣人民都深刻意識到台灣不能缺電、電價不能暴漲。

提案指出，「非核家園」在當年或許有其討論的時空背景，但在科學、民主與國際趨勢的檢驗下，它已經不再符合台灣今天的國家安全與經濟利益。本公投案是順應國際科技潮流，也是展現台灣近八成的民主民意。

提案強調，要在國家重大政策上，正式打破「非核家園」的僵化束縛，用最強大的直接民意，要求政府調整國家發展方向，並全面授權立法院督促相關行政機關，落實核能推動政策與完備相關法制，明文確立「國家能源必須尊重大眾民意、不得再因特定政黨立場訂定非核政策」的科學原則。