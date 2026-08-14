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才酸彰化滿意度....賴清德見王惠美先道歉 致詞卻喊成「王美惠」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
賴清德總統今天致詞一開頭先向王惠美問好，卻將名字喊成「王美惠」，現場隨即有人提醒口誤。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天致詞一開頭先向王惠美問好，卻將名字喊成「王美惠」，現場隨即有人提醒口誤。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天到彰化員郭醫院出席「健保署復健病房啟航」活動，彰化縣長王惠美也到場。這是日前賴清德評論王惠美施政滿意度中部五縣市最差後，兩人首次公開同台，賴清德致詞一開頭先向王惠美問好，卻將名字喊成「王美惠」，現場隨即有人提醒口誤，賴清德隨即「呵呵呵」幾聲緩和氣氛，兩人互動受到關注。

賴清德致詞後，與與會貴賓陸續合照，賴清德站在王惠美身旁，兩人短暫交談；不過王惠美拍照時神情較為嚴肅，隨後一同進入院內參觀居家情境模擬復健設施。

不過活動結束後，王惠美在臉書發文表示，「今天賴總統非常寬容大度，一下車就向惠美表示歉意，說日前因口誤造成惠美的困擾。」

王惠美也表示，賴總統注意到她提出的幾項重大建設議題，將請行政院副秘書長與她聯絡，針對日前提出的二林精密園區開發案、接管明道大學案、彰交特定區都市計畫案及彰化捷運路網等重大建設案，進行協助；另外，也會請行政院就縣府提報的重大計畫予以撥款補助。

員郭醫院獲衛福部列為「全民健康保險復健病房試辦計畫」全台10家醫院之一。王惠美致詞時表示，這代表中央對彰化縣醫療的肯定。中風後的黃金復健期為6個月，但現行健保多半僅給付3個月，甚至部分患者住院1週即須出院，對家屬帶來極大的照顧負擔。本計畫推動後，能有效提升病患的復健與復能成效、減輕家屬負擔，也能為縣民與國人的健康提供更完善的保障。

王惠美話鋒一轉當眾提出3項請求。她說，因應彰化邁入高齡化社會，腦中風及骨折患者對「亞急性」照顧及持續復健需求增加，建請中央提升PAC（急性後期整合照護）相關支付與獎勵制度，吸引更多醫療院所投入。

另外針對近期食安事件，王惠美指出，食安法歷經多次修法，關鍵仍在落實，尤其源頭管控最重要。此次檢驗人員審核數萬份資料，承受很大工作壓力，因此期待將AI與智慧管理技術導入食安稽查及審核流程，減輕基層負擔。

王惠美表示，目前彰化有許多重大建設案件正等待中央審查，特別拜託總統多加關照，讓各項計畫順利推進。她說，希望彰化不只是台中的後花園，也能有自己的風格，透過這些計畫落實，讓彰化能夠好還要更好。

賴清德總統今天到彰化員郭醫院出席「健保署復健病房啟航」活動，彰化縣長王惠美也到場。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到彰化員郭醫院出席「健保署復健病房啟航」活動，彰化縣長王惠美也到場。記者黃仲裕／攝影

日前賴清德評論王惠美施政滿意度中部五縣市最差，今天兩人在健保署活動上碰面，隨後王惠美在臉書發文表示，「今天賴總統非常寬容大度，一下車就向惠美表示歉意，說日前因口誤造成惠美的困擾。」記者黃仲裕／攝影
日前賴清德評論王惠美施政滿意度中部五縣市最差，今天兩人在健保署活動上碰面，隨後王惠美在臉書發文表示，「今天賴總統非常寬容大度，一下車就向惠美表示歉意，說日前因口誤造成惠美的困擾。」記者黃仲裕／攝影

王美惠 王惠美 彰化

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