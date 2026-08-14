立院通過交通罰鍰專用公投案 將併年底九合一投票

藍白今天以人數優勢，在立法院會表決通過民眾黨立法院黨團所提交通罰鍰用於改善道安公投案，將合併年底九合一選舉投票。不過，民眾黨團所提安樂死法制化公投，因國民黨立委全數未投票，未能順利成案。

立法院會上午表決通過國民黨團提案的議事日程，依序處理民眾黨團及國民黨團共4項的公投提案，包括交通罰鍰專用、鞭刑入法、安樂死法制化及廢除非核家園公投提案，之後接著處理115年度中央政府總預算案。

台灣民眾黨立法院黨團日前表示，現行交通違規罰鍰收入分配及運用制度，未能充分確保交通違規罰鍰收入，優先投入道路交通安全環境改善，因此提出交通罰鍰公投案。提案主文為：「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一昧增加科技執法設備？」

民眾黨團並以希望尊重醫療，更尊重病人自主為由，提出安樂死公投案。提案主文為，「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志進行安樂死，以達到尊嚴善終？」

立法院今天上午召開院會，國民黨立法院黨團提議，表決民眾黨團所提「交通罰鍰用於改善道安公投案」，民進黨團要求記名表決。表決結果，出席110人，贊成59人，反對51人。

會議主席、立法院長韓國瑜宣布，贊成者多數，民眾黨團提案照案通過。

國民黨團也提議表決「安樂死法制化」公投案，民進黨團要求記名表決。表決結果，出席58人，贊成7人，反對51人，國民黨立委均未參與投票。韓國瑜宣布，贊成者少數，民眾黨團提案不通過。

此外，立法院會上午確認議事日程草案時，通過由國民黨團提出的議事日程草案，將交通罰鍰用途、鞭刑、安樂死及廢除非核家園4項公投案列入議程，而民眾黨團提出的議事日程草案，還包含移轉投票案，未獲得國民黨支持，未列入議程。