立法院表決大戰 「鞭刑公投」蔡其昌、蔡易餘一度投錯票

立法院今天處理115年度總預算案和公投案，其中民眾黨團的「移轉投票」案並未排入，僅列入在野黨所提的鞭刑、核電、交通罰鍰、安樂死4項公投，在進行國民黨立委洪孟楷的鞭刑提案公投時，一開始藍54票贊成、綠49票反對，其中民進黨團總召蔡其昌、綠委蔡易餘投錯票，重複投票時才改以藍52票贊成、綠51票反對。

在公投案的第一案，民眾黨團的「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一昧增加科技執法設備？」公決案，最後藍白59票贊成、綠51票反對，該案順利通過。第二案國民黨所提鞭刑案最後以藍52票贊成、綠51票反對通過。第三案民眾黨團所提安樂死法制化公投案，因國民黨集體棄權，僅民眾黨立委贊成7位、反對51位，不通過。第四案為國民黨團所提的重啟核電公投，最後藍白以59票贊成，綠51票反對通過。

立法院今天處理115年度總預算案和公投案，在進行國民黨的鞭刑公投提案時，一開始投票時民進黨團總召蔡其昌、綠委蔡易餘（後）投錯票。記者潘俊宏／攝影