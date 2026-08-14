快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍：電函駐日內瓦處長8月17日返國 就多案接受調查

中央社／ 記者吳書緯台北14日電

日內瓦辦事處長李冠德被爆涉嫌濫用公帑、職場霸凌等，並傳出在駐處欲找出檢舉者。外交部長林佳龍今天指出，外交部7月底收到檢舉就啟動調查，因檢舉涉及層面非常廣，已電函李冠德17日返國接受調查，詳細說明。

林佳龍上午出席國合會舉辦「國合30 共創新局」新書發表茶會，會前接受媒體聯訪。

對於李冠德被爆涉嫌職場霸凌，並疑似施壓找出檢舉者，林佳龍表示，外交部7月底接到駐日內瓦辦事處人員具名檢舉，就啟動正式調查程序，也成立專案調查小組，包括具有法律、諮商專業的外部委員。因檢舉涉及的層面非常廣，不只霸凌還包括其他事項，上週已電函李冠德回台接受調查、進行說明。

林佳龍強調，調查期間不能有任何干擾調查的行為，如果有的話，會一併列入調查內容加以辦理。外館在外代表國家，應該要創造一個更好的、有助於外交官發揮的工作環境，也建立制度化的申訴管道，只要循正當程序，一定會立即加強辦理。

至於李冠德是否會向林佳龍親自說明，林佳龍表示，專案小組已在調查中，會尊重調查程序。李冠德17日就要返國接受調查，因為事項相當多，無法透過電文或公文往來，所以請他回台做詳細說明，如果李冠德有認為對己有利的事證，也歡迎他提供。

日內瓦 林佳龍 李冠德

延伸閱讀

外交官被指霸凌 李冠德反控下屬

駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

政府屢傳霸凌 陳以信：賴總統反霸凌改革只是政治秀

相關新聞

才酸彰化滿意度....賴清德見王惠美先道歉 致詞卻喊成「王美惠」

賴清德總統今天到彰化員郭醫院出席「健保署復健病房啟航」活動，彰化縣長王惠美也到場。這是日前賴清德評論王惠美施政滿意度中部五縣市最差後，兩人首次公開同台，賴清德致詞一開頭先向王惠美問好，卻將名字喊成「王美惠」，現場隨即有人提醒口誤，賴清德隨即「呵呵呵」幾聲緩和氣氛，兩人互動受到關注。

直搗綠營神主牌 藍白聯手將「廢除非核家園」公投送出立院

立法院今舉行院會，處理「廢除非核政策」公投案修正動議，在國民黨和民眾黨的人數優勢下，以贊成59人，反對51人，棄權0人，表決通過。

國民黨團全數不投票 安樂死公投未能出立院大門

在野黨盼公投綁年底大選拉高投票率，立法院今針對藍白所提公投案進行表決。針對民眾黨立院黨團所提「安樂死法制化」公投，民眾黨團立委皆投下贊成，值得注意的是，國民黨立委全數未投票，公投最終未能送出立院。

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時，民進黨立委蔡其昌、蔡易餘均投贊成票，不過二人在第二次重付表決時即投反對。民眾黨立委全體則不予投票。

影／對卓揆薪水動刀 藍委認證違法 翁曉玲：我已經很客氣了

立法院今(14日)處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水，並且堅持對行政院多項業務刪減或凍結預算；國民黨立委柯志恩直指，即使砍過，在法上面也還是算違法。

頂新當年不行 台糖如今可以 原料管理制蕩然無存

台糖購買中聯油品後發現檢驗不合格，僅退貨拒收卻未通報，遭外界質疑隱匿，但政府上下全力護航，認為台糖買的只是「原料」而非「產品」，沒有通報義務。這說法看似替台糖解了套，卻也產生另一個更大的問題，如果「原料不是產品」，可以不通報，那麼過去台灣歷次食安事件後所建立的原料管理制度，到底還剩下多少意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。