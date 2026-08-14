林佳龍：電函駐日內瓦處長8月17日返國 就多案接受調查

駐日內瓦辦事處長李冠德被爆涉嫌濫用公帑、職場霸凌等，並傳出在駐處欲找出檢舉者。外交部長林佳龍今天指出，外交部7月底收到檢舉就啟動調查，因檢舉涉及層面非常廣，已電函李冠德17日返國接受調查，詳細說明。

林佳龍上午出席國合會舉辦「國合30 共創新局」新書發表茶會，會前接受媒體聯訪。

對於李冠德被爆涉嫌職場霸凌，並疑似施壓找出檢舉者，林佳龍表示，外交部7月底接到駐日內瓦辦事處人員具名檢舉，就啟動正式調查程序，也成立專案調查小組，包括具有法律、諮商專業的外部委員。因檢舉涉及的層面非常廣，不只霸凌還包括其他事項，上週已電函李冠德回台接受調查、進行說明。

林佳龍強調，調查期間不能有任何干擾調查的行為，如果有的話，會一併列入調查內容加以辦理。外館在外代表國家，應該要創造一個更好的、有助於外交官發揮的工作環境，也建立制度化的申訴管道，只要循正當程序，一定會立即加強辦理。

至於李冠德是否會向林佳龍親自說明，林佳龍表示，專案小組已在調查中，會尊重調查程序。李冠德17日就要返國接受調查，因為事項相當多，無法透過電文或公文往來，所以請他回台做詳細說明，如果李冠德有認為對己有利的事證，也歡迎他提供。