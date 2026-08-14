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影／才酸吊車尾又叫錯名字 賴清德喊彰化縣長「王美惠」

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
賴清德總統今天上午說，政府將全力推動癌症早期篩檢與三高慢性病防治計畫。賴清德強調，政府已設定明確的「硬指標」，目標在2030年前將癌症與三高相關疾病的標準化死亡率大幅降低三分之一，並在任期內實現國人平均餘命延長3年的宏偉目標。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天上午說，政府將全力推動癌症早期篩檢與三高慢性病防治計畫。賴清德強調，政府已設定明確的「硬指標」，目標在2030年前將癌症與三高相關疾病的標準化死亡率大幅降低三分之一，並在任期內實現國人平均餘命延長3年的宏偉目標。記者黃仲裕／攝影

賴清德本月初在台中參加民進黨中常會時，評論中部五縣市執政表現，酸台中市長盧秀燕「勉強贏過彰化縣」，並點名彰化縣施政滿意度吊車尾，意外波及縣長王惠美。兩人今天一同出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」，賴清德在開頭提及王惠美時又口誤稱為王美惠，現在氣氛一度相當尷尬，兩人雖然合影前有私下交流互動，但王惠美在會後神情凝重，顯得悶悶不樂。

王惠美因為賴清德在中常會上抨擊盧秀燕時，意外被波及，因而與賴清德數度隔空交火。今天兩人首度在公開場合見面，賴清德進入會場後與王惠美時而互動，在台上合影前也交頭接耳，短暫交流。但活動一結束，王惠美隨及扳起面孔，原本預定在會後針對時事議題接受聯訪也取消。

賴清德在致詞時表示，政府將全力推動癌症早期篩檢與三高慢性病防治計畫。賴清德強調，政府已設定明確的「硬指標」，目標在2030年前將癌症與三高相關疾病的標準化死亡率大幅降低三分之一，並在任期內實現國人平均餘命延長3年的宏偉目標。

賴清德笑稱，常有人對他說「總統你的企圖心很高」，但他認為這並非個人企圖心，而是對台灣專業醫界與社會各界充滿信心。他立下目標，預計在任期8年內將台灣國人的平均餘命延長 3 年。

現場反應相當熱烈，不少出席貴賓感嘆「醫師當總統確實不一樣，講起醫療政策專業又扎實」。賴清德強調，政府將以具體行動與數據管理，持續挹注醫療資源，建構全方位的健康防禦網，讓國人不僅活得長壽，更能活得健康、減少失能風險。

賴清德總統（右）與縣長王惠美（左）上午出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」，兩人同台互動微妙。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）與縣長王惠美（左）上午出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」，兩人同台互動微妙。記者黃仲裕／攝影

王美惠 彰化 彰化縣 賴清德

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