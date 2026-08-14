藍白4公投闖關 綠黨團全反對：立委怠惰立法 推責人民

立法院會今天處理在野黨所提4項公投案。廣泛討論發言階段，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這些都是可以立法院處理的議題，藍白卻捨此而不為，偏要弄公投案，立委怠惰不立法，刻意把議題交到街頭，將對全數公投案投下反對票。

莊瑞雄指出，執政黨已經和在野黨說明，百分之百配合修法，加強把交通罰鍰用到交通建設改善，在野黨卻要弄公投案，難怪立法院長韓國瑜會說「把整個立法院當猴子耍」。

國民黨立委洪孟楷表示，在野黨提出這些公投案並不是在製造問題，而是解決問題，尤其民進黨已經執政10年，還是讓人民看到許多社會問題都沒解決，因此在野黨才提出公投，透過還權於民來解決台灣的社會問題，也請執政黨不要把鞭刑當作洪水猛獸。

洪孟楷指出，行政權當前嚴重藐視立法權，立法院三讀的法律可以不副署、不執行，也因此要套用賴清德總統所說「要用更大的民意解決」，透過公投讓人民作主，讓社會大眾都能決定重大決策方向，這也是公投的真諦和價值所在。

民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨團全力爭取國民黨支持「移轉投票」公投，希望降低外地工作、就學民眾返鄉投票的成本；「交通罰鍰專款專用」公投則主張，交通罰鍰應用於改善交通環境、交通設施及補助大眾運輸，不能成為政府財政收入或科技執法的主要財源。

陳昭姿指出，對於罹患難治疾病、承受難以忍受痛苦且無治癒可能的當事人，在尊嚴及善終前提下，應有選擇生命終結方式的權利，因此民眾黨團也提出「安樂死」公投，希望將這三項重大議題交由人民透過公投決定。