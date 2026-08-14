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卓榮泰：人口對策新戰略含成長津貼 堅持整套同時進行

中央社／ 台北14日電

行政院今天舉行親子日活動，面對滿場家長與孩童，行政院長卓榮泰致詞表示，將堅持包含成長津貼在內的人口對策新戰略，整套計畫同時進行，藉以獲致財務平衡且執行重點面面俱到。

卓榮泰在行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、發言人李慧芝等人陪同下，出席親子日活動，一進場與滿場孩童擊掌互動，也抱起孩童合影。行政院副院長鄭麗君原定出席，因另有會議並未到場。

行政院5月提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施，其中包含0歲到18歲兒少每人每月新台幣5000元的成長津貼。立法院隨後在7月三讀通過在野黨版本的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，並納入成長津貼設計。

各界關注行政院是否不副署在野版本的未來帳戶條例，卓榮泰未直接回應，但他在致詞時表示，政府不斷鼓勵民眾生育下一代，5月已經提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施，當中包含0歲到18歲兒少每人每月新台幣5000元的成長津貼、延長產假與陪產假、租稅減免，整體透過安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場以及居住減壓5面向的計畫。

他說，政府將堅持18項家庭支持措施的整套計劃同時進行，才會財務平衡且執行重點面面俱到，而非其中任何一項被調整。

為減輕政院人員托育負擔，卓榮泰也表示，正持續尋找於行政院或是附近公務機關設立托育中心的可能，期盼讓政院員工上下班接送小孩更方便。

卓榮泰 人口 戰略

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