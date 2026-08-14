藍白4公投提案 綠批國會多數怠惰不立法

立法院會今天處理藍白兩黨團提出的公投提案，民進黨立法院黨團表示，藍白所提公投提案，沒有一案是立法院通過，交由人民連署複決，全部都是創制案，藍白立委握有國會多數卻怠惰不立法。

立法院會上午表決通過國民黨團提案的議事日程，依序處理民眾黨團及國民黨團共4項的公投提案，包括交通罰鍰專用、鞭刑入法、安樂死法制化及廢除非核家園公投提案，之後接著處理115年度中央政府總預算案。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，藍白提出的公投提案，沒有一案是立法院通過，交由人民連署複決，全部都是創制案，也就是立委怠惰不立法，藍白在國會握有多數卻不立法，刻意把議題交由民眾公投。立法院應該做實事，君子要務本。

莊瑞雄表示，交通罰鍰專用公投提案部分，執政黨已表態可配合藍白建議，但藍白捨此不為，偏要弄公投案；公投法規定，稅金、人事、憲法法庭判決都不能公投，如果任何事情都能放大，以後是否重大議題全都交由民眾最終局決定，不要立法院。

民進黨團書記長范雲說，藍白公投提案沒有在相關委員會好好討論，都是逕付二讀。公投在很多民主國家已經越來越不跟大選綁在一起，因為公投可能牽動大選結果，會變成操弄、逼迫政治人物表態，藍白做法不負責任。