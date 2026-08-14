影／饒慶鈴案認定不予處分 蔣萬安：陸委會欠一個道歉

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處，昨結果認定不予處分。台北市長蔣萬安今天出席「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，受訪時為饒慶鈴抱不平，說鳳梨釋迦是台東的特產，是銷往中國非常重要的農產品。饒慶鈴本人沒有去，只是透過視訊的方式為台東農民請命、幫農民發聲，結果陸委會說要來查處，甚至搬出法條，也要針對5個農業團體查處，今天我認為陸委會不能只是不查處、不處分就輕輕的翻頁，真的確實欠饒縣長以及5個農業團體一個道歉。

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（左）上午出席頒發友善育兒事業獎。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安（右三）上午出席化身「市長爸爸」與現場親子互動，勞動局也宣導「育兒減少工時不減薪補助」新制，鼓勵企業打造友善職場。記者林伯東／攝影

台北市政府今天在兒童新樂園舉辦「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，表揚42家績優事業與24家單項績優單位。市長蔣萬安上午出席致詞。記者林伯東／攝影