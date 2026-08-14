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國民黨團全數不投票 安樂死公投未能出立院大門
在野黨盼公投綁年底大選拉高投票率，立法院今針對藍白所提公投案進行表決。針對民眾黨立院黨團所提「安樂死法制化」公投，民眾黨團立委皆投下贊成，值得注意的是，國民黨立委全數未投票，公投最終未能送出立院。
立法院會處理安樂死公投提案時，朝野出席立委共101人，僅民眾黨團7位立委投下贊成票。據了解，國民黨團中有不少委員因宗教信仰關係，難以表達支持；今早國民黨黨團大會中，也因委員意見分歧，無法達成共識，採開放投票。而稍早表決中，國民黨立委全數未投票，最終安樂死公投未能通過。
民眾黨團則提出「安樂死」公投案，主文為 ｢您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志進行安樂死，以達到尊嚴善終 ？」是否有當？請公決案。
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