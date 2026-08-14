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影／台南正副議長賄選案被告全無罪 蔡育輝：與民間期待有嚴重落差

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南正副議長賄選案被告全無罪，藍營質疑與民間想法期待有嚴重落差。圖／蔡育輝提供
台南正副議長賄選案被告全無罪，藍營質疑與民間想法期待有嚴重落差。圖／蔡育輝提供

南市議會2022年底正、副議長選舉傳賄選台南地檢署起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人。最高法院昨天裁定上訴不合法駁回，邱莉莉等議員無罪。議會國民黨黨團發言人蔡育輝質疑法官想法作為「與民間期待有嚴重落差」，期待未來相關司法案件應該由「有查賄專業的法官來審判」，對於判決結果，他尊重司法，祝福邱莉莉議長獲判無罪繼續領導台南市議會。

這件各方關注的正、副議長選舉賄選案一、二審法院都認定檢方舉證不足，判決所有被告無罪；檢方不服再上訴最高法院，高院最終認定檢方上訴不符「刑事妥速審判法」規定，裁定駁回。

蔡育輝指出，檢方有明確的證據顯示，被告一方曾向藍營的議員提出條件，正副議長選舉時只要支持被告方，不但買數千萬元房子有折扣，也願支付未來4年千萬元的議員薪水，當場有人證、還有監聽紀錄，這是再明確不過的「對價關係」證據；這種幾十年來民間都能理解的賄選手法方式、法官竟然認為雙方只是在「閒聊」。

蔡育輝質疑，有人甚至只因為「送幾百塊錢的便當」，就被依貪汙罪條例起訴且判決有罪；這樣明確有對價關係的證據，卻被漠視無罪落幕，當然和民間的期待落差太大。他表示，法官說被告全都無罪，他也沒有立場去說有罪，法院這樣判決，人民也只能接受。

他說，邱莉莉是台南市議會的領導人，他也不希望每次新聞報導邱莉莉的消息，就是跟賄選有關，既然司法證明議長是清清白白的，那對台南市議會的形象也會有幫助。

蔡育輝說，南市議會正副議長選舉賄選案選前即賄聲賄影，選後發動大規模搜索約談，並羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招等6人，歷經3年多邱莉莉、林志展等均無罪定讞。

他說，監聽譯文揭露邱莉莉說「我傢伙（台語，指財產）都賣掉了！要跟他拚了！我這次沒有把黑面（無黨籍台南市議員郭信良）推倒，算我漏氣！」郭再欽另曾對邱莉莉說：「當然我還在努力，這當然要有金主，關鍵票大概就2、3票而已，2票左右在輸贏的，我們就1票1票來用…」、「我看我們要花上億的…我們這次這樣奔走，都沒有覺得不可能」等涉嫌要用金錢介入議長選舉言語，卻因法官認為不具證據能力而未採信。

他說，郭再欽給當時國民黨議員李鎮國四項保證：一由黃偉哲出面保證李鎮國於議長票投邱莉莉，民進黨籍市議員副議長票投李文俊。二「郭董（郭再欽）認識很多建商，你如果要買，郭董可以幫你跟建商談打折」。三，李鎮國因議長票投邱莉莉，恐遭開除國民黨黨籍，四年後以無黨籍身分參選市議員，郭再欽亦會全力支持及贊助經費。四，李鎮國以無黨籍參選市議員，會贊助競選經費，若落選也會支付4年之議員薪資等誘使、加強李鎮國票投邱莉莉意向四項保證，遭法官認定為「閒聊」，不涉及賄選。

蔡育輝質疑司法判決仍不應與人民一般法律認知與情感落差太大，查察賄選不斷偵辦僅涉及幾百元現金、餐會、贈品等，但對於購屋打折、提供競選經費及4年議員薪資及助理費補助之上千萬金額承諾，竟不認為構成賄選，該法官判決是否符合專業良知，有待社會公評。

賄選 台南 林志展

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