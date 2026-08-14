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藍白「未來帳戶」政院明白了 卓揆：不希望「人口政策新戰略」修改

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院將表決處理今年度中央政府總預算，閣揆卓榮泰表示，立院將處理總預算是正常的方向，希望明年要檢討，別再延宕行政工作。對於是否不副署在野黨版「未來帳戶」條例？卓表示，「人口對策新戰略」是一整套計畫，「不希望其中任何一項會被改變」。記者李人岳／攝影
立法院將表決處理今年度中央政府總預算，閣揆卓榮泰表示，立院將處理總預算是正常的方向，希望明年要檢討，別再延宕行政工作。對於是否不副署在野黨版「未來帳戶」條例？卓表示，「人口對策新戰略」是一整套計畫，「不希望其中任何一項會被改變」。記者李人岳／攝影

立法院今天將表決處理今年度中央政府總預算，閣揆卓榮泰表示，立院將處理總預算是正常的方向，希望明年要檢討，別再延宕行政工作，他並強調追加預算複合四大需求，和刪減預算無關。對於是否在野所提已經立院三讀「未來帳戶」將如何處理，卓揆則表明，「人口對策新戰略」是一整套計畫，「不希望其中任何一項會被改變」。

立法院今天將表決處理今年度中央政府總預算，藍白黨團決定通案刪減金額從2%降至1.5%，約刪除426億元；另外大刀鎖定媒宣費、特別費，以及監察院、NCC、文化部，對於凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水等將交付院會表決。

卓榮泰表示，總預算的最後表決雖然晚了，但對全國的人民來講，這也是一個好消息，希望國家能夠真的往正常的方向再走。那今年的這件事情，明年要好好的檢討，不要再讓行政工作延宕這麼久。

另一方面，行政院昨日預告將提出追加預算，外界質疑是為了反制在野黨的刪減提案，國民黨批評是「預算復活術」。卓榮泰強調，追加預算是行政院依照預算法的規定，有符合政事需求、新的事項和重大事項等四大需求，絕對和刪減預算的因果關係不一樣，是國家未來發展的需要。

對於立委翁曉玲堅持凍結卓榮泰9到12月的薪水，卓榮泰說，「個人事小，國家事大」。如果未來只有他可以阻擋翁曉玲主張軍人投共刑期修法刑度降低，他仍然會堅持到底。

外界也關切立法院三讀通過在野黨版本的「未來帳戶」條例，行政院是否將不副署？

卓榮泰今天在出席行政院親子日對小朋友致詞時表示，政府推出「人口對策新戰略」有這五套面向：「安心生養」、「強化托育」、「教育加碼」、「友善職場」以及「居住減壓」，這些都是一整套計畫，要同時進行才能平衡財務，執行重點面面俱到「不希望其中任何一項會被改變」，所以政府應該堅持這部分。

卓揆 藍白 帳戶

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