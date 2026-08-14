月薪恐遭凍 卓榮泰：若能阻止調降軍人投共刑期會堅持

立法院會今天預料上演總預算表決大戰，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰薪資也在表決範圍內。卓榮泰今天受訪時則說，個人事小、國家事大，「如果未來只有我可以阻擋軍人投共刑期被降低的話，我仍然會堅持到底」。

立法院會今天審查今年度中央政府總預算，預料將上演表決大戰。卓榮泰今天出席行政院親子日活動前受訪表示，總預算表決最後階段雖然晚了，但對全國人民來講也是好消息，希望國家能往正常方向走，立法院明年應好好檢討，別再讓行政工作延宕這麼久。

針對翁曉玲提案凍結卓榮泰今年9月至12月的薪水也在表決範圍內，卓榮泰回應，個人事小、國家事大，「如果未來只有我可以阻擋軍人投共刑期被降低的話，我仍然會堅持到底」。

立法院司法及法制委員會日前審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，朝野立委對於量刑無法達成共識，翁曉玲當時曾指出行政院版修法量刑過重，不符合罪刑相當原則、比例原則，應下修。

此外，媒體追問，行政院擬提出今年度追加預算案，是否是為了反制在野黨。卓榮泰則說，追加預算是依照預算法規定，當符合相關需求時，例如有新的事項或重大事情時所提出，絕對與刪減預算的因果關係不同，而是視國家未來發展所需。