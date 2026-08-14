中央政府總預算案今表決 卓榮泰：雖然晚了但是一個好消息

立法院會今天進行中央政府總預算案表決大戰，國民黨立委提出多項刪凍預算提案訴諸表決，包括凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水。行政院長卓榮泰在受訪時表示，「個人事小、國家事大，如果只有我可以阻擋軍人投共刑期被降低的話，我仍會堅持到底」。

針對立法院多項刪凍預算提案訴諸表決，包括凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水、賴清德總統國務機要費刪減1000萬並凍結2000萬元等，及行政院提「陸海空軍刑法部分條文修正草案」，明定軍人對敵人表示效忠最重可處7年，被立委要求減刑為5年以下等。

卓榮泰今天出席行政院親子日活動，在受訪時表示，總預算的表決到最後的階段，雖然晚了，但對全國的人民來講，這也是一個好消息，希望國家能真正往正常的方向走，並強調「個人事小、國家事大，如果未來只有我可以阻擋軍人投共刑期被降低的話，我仍會堅持到底」。

行政院長卓榮泰（中）今天出席行政院親子日活動，並和同仁及家屬合影，有四代同堂一起出席親子日活。記者曾學仁／攝影