快訊

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

貝森特一張字條機關算盡…美日干預日圓 早預知徒勞結局

綁年底大選公投案首發出爐 「交通罰鍰全數投入交通建設」送出立院

聽新聞
0:00 / 0:00

烏干達要求台入境只能用中國護照 林佳龍：疑涉一中 繼續交涉

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍（中）。記者陳熙文／攝影
外交部長林佳龍（中）。記者陳熙文／攝影

國人持中華民國護照進入烏干達近期傳出護照遭扣留的案例，外交部林佳龍表示，已第一時間請我國駐索馬利蘭代表處了解狀況；林佳龍說，據他了解情況，有可能涉及「一中」的問題，接下來會繼續交涉。

繼先前2名國人在烏干達首都坎帕拉（Kampala）恩德培（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人還遣到返後，外交部近期接獲通報，12日當地時間下午3名持我國護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，遭烏國機場移民官員扣留我國國人護照，之後雖允許我國國人入境，卻要求我國國人持中國護照來蓋入境章戳始可返還我國護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

外交部日前表示，已於第一時間掌握相關情形，我國兼轄烏干達的駐索馬利蘭代表處與烏干達台商會也立即提供受影響國人必要的關懷與協助。

外交部指出，烏國政府目前尚未正式公告對我國國人簽證入境規定有所調整，但考量近期已發生數起持我國護照旅客入境受阻案例，外交部呼籲國人近期應審慎評估必要性及潛在風險，暫緩前往烏干達，同時提醒當地國人提高警覺，並與我國駐索馬利蘭代表處保持密切聯繫。

林佳龍14日表示，已在第一時間請索馬利蘭代表處交涉和了解，並提供國人協助，林佳龍並表示，雖然烏干達尚未正式公告，但據了解，可能涉及一中問題，不過外交部會繼續交涉。

林佳龍表示，部分國家要求一中作為簽證或入境的障礙，當然會影響到雙邊往來關係，特別是經貿文化的往來，我方會在外交上秉持對等互惠的原則來處理。

烏干達 護照 林佳龍 外交部

延伸閱讀

烏干達以一中政策扣我護照 外交部呼籲國人暫緩前往

烏干達以一中政策扣我護照 事發前2天陸新任大使履新

陸出入境新規9月上路 梁文傑：台灣人可能被當「中國人」限制出境

中國疑報復性逮捕百餘菲人 菲防長斥勒索與脅迫

相關新聞

直搗綠營神主牌 藍白聯手將「廢除非核家園」公投送出立院

立法院今舉行院會，處理「廢除非核政策」公投案修正動議，在國民黨和民眾黨的人數優勢下，以贊成59人，反對51人，棄權0人，表決通過。

國民黨團全數不投票 安樂死公投未能出立院大門

在野黨盼公投綁年底大選拉高投票率，立法院今針對藍白所提公投案進行表決。針對民眾黨立院黨團所提「安樂死法制化」公投，民眾黨團立委皆投下贊成，值得注意的是，國民黨立委全數未投票，公投最終未能送出立院。

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時，民進黨立委蔡其昌、蔡易餘均投贊成票，不過二人在第二次重付表決時即投反對。民眾黨立委全體則不予投票。

藍白4公投闖關 綠黨團全反對：立委怠惰立法 推責人民

立法院會今天處理在野黨所提4項公投案。廣泛討論發言階段，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這些都是可以立法院處理的議題，藍白卻捨此而不為，偏要弄公投案，立委怠惰不立法，刻意把議題交到街頭，將對全數公投案投下反對票。

影／饒慶鈴案認定不予處分 蔣萬安：陸委會欠一個道歉

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處，昨結果認定不予處分。台北市長蔣萬安今天出席「115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動」，受訪時為饒慶鈴抱不平，說鳳梨釋迦是台東的特產，是銷往中國非常重要的農產品。饒慶鈴本人沒有去，只是透過視訊的方式為台東農民請命、幫農民發聲，結果陸委會說要來查處，甚至搬出法條，也要針對5個農業團體查處，今天我認為陸委會不能只是不查處、不處分就輕輕的翻頁，真的確實欠饒縣長以及5個農業團體一個道歉。

綁年底大選公投案首發出爐 「交通罰鍰全數投入交通建設」送出立院

在野黨盼公投綁年底大選拉高投票率，立法院今針對公投案進行表決。針對民眾黨立院黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」公投，藍白皆投下同意票，最終以人數優勢表決通過，將此案送出立院，後續將於10日內送交中選會辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。