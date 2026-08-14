烏干達要求台入境只能用中國護照 林佳龍：疑涉一中 繼續交涉

國人持中華民國護照進入烏干達近期傳出護照遭扣留的案例，外交部長林佳龍表示，已第一時間請我國駐索馬利蘭代表處了解狀況；林佳龍說，據他了解情況，有可能涉及「一中」的問題，接下來會繼續交涉。

繼先前2名國人在烏干達首都坎帕拉（Kampala）恩德培（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人還遣到返後，外交部近期接獲通報，12日當地時間下午3名持我國護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，遭烏國機場移民官員扣留我國國人護照，之後雖允許我國國人入境，卻要求我國國人持中國護照來蓋入境章戳始可返還我國護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

外交部日前表示，已於第一時間掌握相關情形，我國兼轄烏干達的駐索馬利蘭代表處與烏干達台商會也立即提供受影響國人必要的關懷與協助。

外交部指出，烏國政府目前尚未正式公告對我國國人簽證入境規定有所調整，但考量近期已發生數起持我國護照旅客入境受阻案例，外交部呼籲國人近期應審慎評估必要性及潛在風險，暫緩前往烏干達，同時提醒當地國人提高警覺，並與我國駐索馬利蘭代表處保持密切聯繫。

林佳龍14日表示，已在第一時間請索馬利蘭代表處交涉和了解，並提供國人協助，林佳龍並表示，雖然烏干達尚未正式公告，但據了解，可能涉及一中問題，不過外交部會繼續交涉。

林佳龍表示，部分國家要求一中作為簽證或入境的障礙，當然會影響到雙邊往來關係，特別是經貿文化的往來，我方會在外交上秉持對等互惠的原則來處理。