賴清德指最需要可合作的縣長 蔣萬安諷：我們不需要每天對抗的總統

民進黨行動中常會日前赴高雄，賴清德總統表示，身為總統，最需要的是一個可合作的縣市長，不是一個單純站在對抗立場的縣市長。對此，蔣萬安上午受訪指出，「我們需要的是一個可以合作的總統」，不是一個每天對抗的總統。

縣市長選戰倒數，民進黨主席賴清德日前赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆，民進黨行動中常會前進高雄，賴清德表示，他身為總統，最需要的是一個可合作的縣市長，不是一個單純站在對抗立場的縣市長；雖然這場選舉，民進黨在高雄市長陳其邁五星級施政下占有優勢，但高雄是兵家必爭之地，也是在野黨強攻的一個城市，不容輕忽。

針對賴清德指出總統要的是可以合作的縣市長？不是對抗的縣市長？蔣萬安上午參加友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪指出，「我們需要的是一個可以合作的總統」而不是一個每天跟主流民意對抗、跟立法院對抗、跟在野黨對抗的總統。

另外，針對政院定調兒少未來帳戶可能違憲，恐宣布不副署，蔣萬安也批評，真正挾持台灣的民主，是現在行政院不副署、不執行立法院三讀通過的法律。