公投減量無共識 民眾黨團3案堅持併大選 鞭刑表決棄權不表態

立法院會今將處理在野黨所提公投案，民眾黨立院黨團於院會前舉行記者會說明立場。民眾黨團總召陳清龍表示，黨團堅持推動「移轉投票」、「交通罰鍰專款專用」及「安樂死」3案；至於國民黨提出的鞭刑公投，因黨內委員立場不同，將團進團出，一致棄權不投票。

據了解，國民黨團所提討論事項中公投案僅列入4案，將民眾黨「移轉投票」、國民黨「反廢死」兩案拿掉；民眾黨則將6案公投全數列入討論事項。稍早經立法院投票表決後，因國民黨團人數優勢，最終依國民黨所提討論事項進行，針對4公投案進行表決。

陳清龍表示，黨團將全力爭取國民黨支持「移轉投票」公投，希望降低外地工作、就學民眾返鄉投票的成本；「交通罰鍰專款專用」公投則主張，交通罰鍰應用於改善交通環境、交通設施及補助大眾運輸，不能成為政府財政收入或科技執法的主要財源。

至於「安樂死」公投，陳清龍指出，對於罹患難治疾病、承受難以忍受痛苦且無治癒可能的當事人，在尊嚴及善終前提下，應有選擇生命終結方式的權利，因此希望將此重大議題交由人民透過公投決定。

至於國民黨提出的鞭刑公投，陳清龍說，因黨內立委對此案確實存在不同意見，經過黨內討論後，決定團進團出，一致棄權不投票。