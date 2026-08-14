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駐日內瓦處長爆濫用公帑、霸凌 林佳龍：下周一返國接受調查

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。本報系資料照
外交部長林佳龍。本報系資料照

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，外交部已要求李冠德返國配合相關調查程序來加速釐清案情；外交部長林佳龍表示，李冠德預計下周一返國。

李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、情緒失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其另一半更仰賴「處長夫人」的頭銜擅自進入辦事處，於辦事處同仁的辦公室翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料也指出，李冠德在去年世界衛生大會（WHA）會議期間，因執意請立委視導團吃米其林大餐，讓三位立委錯過班機，重訂機票額外支出十多萬元公帑。

對此，外交部日前表示，由於檢舉事項涉及財務管理、公物使用、資安風險、職場管理及館務運作等不同面向，外交部於7月底接獲申訴函後，即由相關權責單位分別依程序進行調查處理；至於涉及職場霸凌的申訴事項，外交部於8月2日經安全及衛生防護委員會審查後受理，並組成以具法律、諮商等專業背景的外部委員為主的專案調查小組，依法啟動調查程序。

外交部指出，有鑒檢舉事項眾多且涉及不同權責單位，為有利於館務正常運作及後續調查釐清，外交部將要求李冠德返國，配合相關調查程序並加速釐清案情。

被媒體詢問李冠德返國時間點，林佳龍14日表示，李冠德預計下周一（8月17日）返國接受調查；至於會不會親自聽取李冠德說明，林佳龍只說，若李冠德有有利於他的事證，歡迎他提供給外交部。

日內瓦 林佳龍 霸凌

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