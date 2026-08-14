饒慶鈴案查處不予處分 蔣萬安批陸委會輕輕翻頁「欠一個道歉」

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處，結果昨出爐，認定不予處分。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，不能只是「輕輕地翻頁」，陸委會欠，饒縣長和5個農業團體一個道歉。

陸委會昨表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分

蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪，針對陸委會對饒慶鈴的行政調查結果，蔣萬安受訪指出，他之前就為饒縣長抱不平，特別說過鳳梨釋迦是台東的特產，也是銷往中國大陸非常重要的農產品，饒縣長本人沒有去，只是透過視訊的方式為台東的農民請命、幫農民發聲。

蔣萬安說，當時陸委會就說要來查處饒縣長，甚至搬出法條說要針對5個農業團體也要查處，他認為今天陸委會不能只是不查處、不處分，輕輕地翻頁，真的確實欠饒縣長以及5個農業團體一個道歉。