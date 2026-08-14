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饒慶鈴案查處不予處分 蔣萬安批陸委會輕輕翻頁「欠一個道歉」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪。記者楊正海／攝影

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處，結果昨出爐，認定不予處分。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，不能只是「輕輕地翻頁」，陸委會欠，饒縣長和5個農業團體一個道歉。

陸委會昨表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分

蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪，針對陸委會對饒慶鈴的行政調查結果，蔣萬安受訪指出，他之前就為饒縣長抱不平，特別說過鳳梨釋迦是台東的特產，也是銷往中國大陸非常重要的農產品，饒縣長本人沒有去，只是透過視訊的方式為台東的農民請命、幫農民發聲。

蔣萬安說，當時陸委會就說要來查處饒縣長，甚至搬出法條說要針對5個農業團體也要查處，他認為今天陸委會不能只是不查處、不處分，輕輕地翻頁，真的確實欠饒縣長以及5個農業團體一個道歉。

饒慶鈴 蔣萬安 陸委會

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