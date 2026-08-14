聽新聞
0:00 / 0:00
政府屢傳霸凌 陳以信：賴總統反霸凌改革只是政治秀
針對近期政府官員屢傳霸凌，國民黨文傳會主委陳以信今表示，兩年前勞動部謝宜容霸凌事件時，政府高喊「霸凌零容忍」，修法強化公務員保障，如今政府內部霸凌事件仍接二連三發生，證明賴清德總統的反霸凌改革只是一場政治秀。
我國政府內部屢傳霸凌，如行政院前政務委員楊珍妮，在兼任經貿談判辦公室（OTN）總談判代表，職場霸凌副總談判代表顏慧欣；駐日內瓦辦事處處長李冠德也有職場霸凌爭議；原民會副主委、前職棒球星陳義信亦傳霸凌。
陳以信指出，當年謝宜容案，造成勞動部官員輕生，賴總統兩度道歉，勞動部長下台。如今顏慧欣案，經調查認定霸凌成立，楊珍妮遭監察院13票全數彈劾，賴總統卻選擇沉默置若罔聞，令許多公務員與國人心寒。近日又有外交部李冠德、原民會陳義信遭控職場霸凌，政府將如何嚴正處置？外界都等著看。
陳以信質疑，當年反霸凌修法到底有沒有落實？防治機制到底有沒有發揮作用？為什麼同樣的問題一再重演？政府體系接連出現霸凌問題，所謂「霸凌零容忍」竟變成「霸凌寧容忍」，賴總統改革破功不該神隱，應該出面解釋並向國人道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。