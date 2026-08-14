政府屢傳霸凌 陳以信：賴總統反霸凌改革只是政治秀

針對近期政府官員屢傳霸凌，國民黨文傳會主委陳以信今表示，兩年前勞動部謝宜容霸凌事件時，政府高喊「霸凌零容忍」，修法強化公務員保障，如今政府內部霸凌事件仍接二連三發生，證明賴清德總統的反霸凌改革只是一場政治秀。

我國政府內部屢傳霸凌，如行政院前政務委員楊珍妮，在兼任經貿談判辦公室（OTN）總談判代表，職場霸凌副總談判代表顏慧欣；駐日內瓦辦事處處長李冠德也有職場霸凌爭議；原民會副主委、前職棒球星陳義信亦傳霸凌。

陳以信指出，當年謝宜容案，造成勞動部官員輕生，賴總統兩度道歉，勞動部長下台。如今顏慧欣案，經調查認定霸凌成立，楊珍妮遭監察院13票全數彈劾，賴總統卻選擇沉默置若罔聞，令許多公務員與國人心寒。近日又有外交部李冠德、原民會陳義信遭控職場霸凌，政府將如何嚴正處置？外界都等著看。

陳以信質疑，當年反霸凌修法到底有沒有落實？防治機制到底有沒有發揮作用？為什麼同樣的問題一再重演？政府體系接連出現霸凌問題，所謂「霸凌零容忍」竟變成「霸凌寧容忍」，賴總統改革破功不該神隱，應該出面解釋並向國人道歉。