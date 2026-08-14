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林佳龍接受BBC專訪 重申對台美關係有信心

中央社／ 倫敦13日專電

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）廣播新聞節目Newshour今天播出與外交部長林佳龍的專訪。林佳龍提到，台灣與美國的關係具多年制度基礎，台灣有信心美國將持續對台軍售、依據「台灣關係法」確保台灣的自我防衛能力。

林佳龍另指出，中國在區域內的軍事擴張不僅是針對台灣，更是威脅整個區域；第一島鏈、印太區域內的民主政體和理念相近國家應當合作，一同對抗、反制北京的威權主義擴張。

BBC在專訪過程中從不同角度探問台灣方面對美國的信心，包括中東戰事如何牽動美國軍備庫存和對台軍售、美國在印太區域的軍事部署，以及美國介入台灣海峽緊急事態的意願和能力。

林佳龍說，美國總統川普（Donald Trump）政府去年批准金額高達110億美元的大型對台軍售；至於另一個總額達140億美元的軍售案，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已公開表示，該案仍在審查階段。

林佳龍強調，審查（review）不意味「中止」（suspend），「我們對（美國）未來持續交付軍售依然十分有信心」。

林佳龍指出，川普政府已數次重申，美國對台政策「沒有改變」；今年5月川普與中國國家主席習近平舉行高峰會談後，台灣方面認為台美關係仍可取得進一步發展。

習近平在會談期間曾「警告」美方，務必審慎處理台灣議題。林佳龍向BBC強調，台灣不該被拿來談判；符合美國利益的作法，就是不讓台灣被放上談判桌。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月在新加坡「香格里拉對話」亞洲安全論壇演說提到，同盟和夥伴關係應以「權力」和「利益」現實為基礎，美國將不再「補貼富裕國家的國防」。BBC詢問林佳龍如何解讀赫格塞斯發言。

林佳龍說，重點在「分擔責任」，台灣已盡己所能增加國防預算，金額已達國內生產毛額（GDP）的3.32%，預計至2030年將高達GDP的5%，正是為了嚇阻中國侵略。

回應BBC提問台美雙方領導人直接通話的可能性，林佳龍表示，「考量北京方面阻撓，這是個敏感議題，但我們將非常樂意接到川普總統來電」。

林佳龍說，台灣正努力讓台海局勢趨於穩定，因此「有必要（直接）與各國領導人溝通」。

BBC 林佳龍 對台

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