王鴻薇轟大嘻哈時代是綠媒要飯組合 文化部：評審過程可受公評

國民黨立委王鴻薇昨表示，獲文化部補助的饒舌歌手「大支」曾發表攻擊在野黨等爭議歌曲，另外由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，3季共獲補助高達8692萬元。文化部巧立名目「塞錢」，形成綠媒與特定人士的要飯組合。文化部回應，有關「大嘻哈時代」3季節目皆依相關補助規定辦理，由專業評審委員審查決定核予補助及補助金額，審查委員及審查結果等皆為公開資訊，評審過程對於所有申請案亦維持公正、獨立性，都可接受公評。

文化部說，「大嘻哈時代1」於2010年依據「綜藝節目製作補助要點」，第2季時因考量新媒體跨平台影音內容已為當時產業發展主流 ，「大嘻哈時代2」申請「新媒體跨平台創意影音節目製作補助」開拓新市場。

文化部表示，「大嘻哈時代」作為台灣首檔饒舌選秀實境節目，截至目前共播出兩季，成功將台灣本土嘻哈文化推向主流市場，兩季節目播出時皆創下收視與網路收看熱潮，除都獲得 MyVideo當年度節目類收視冠軍，目前「大嘻哈時代」YT官方頻道累積623支影片、總觀看數超過2.4億次。節目及所培育的音樂人也在金鐘獎、金音獎、金曲獎等獲得許多獎項肯定，不論收視、口碑及培育台灣音樂人成果，都為公開資訊，可受驗證。

文化部指出，奠基於2季的績效，「大嘻哈時代3」以培育國際市場能量的音樂人、建立可延伸運用的台灣音樂品牌，並將台灣嘻哈帶向世界為目標，提升為國際節目的高製作規格，申請「文化黑潮之國際流行音樂節目徵案」，獲專業評審肯定核定補助，目前節目正在製作中。