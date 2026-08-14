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觀察站／檢調選前翻舊帳 政治意味濃

聯合報／ 本報記者曾健祐陳敬丰尤聰光

選舉倒數百餘日，台中檢調偵辦六年前的台中市秘書處勞務採購洩密案，遭質疑合理性。無獨有偶，台東檢調偵辦「東映渡假村」聯外農路涉圖利案，收押三人，外界解讀劍指國民黨籍台東縣長參選人吳秀華。司法毋枉毋縱，公正性不容質疑，但檢調選前大動作出手翻舊帳、難怪台中市長盧秀燕要質疑小案大辦與背後政治動機。

中檢偵辦此案，六日低調搜索中市府，卻在十日涉案被告李政軒請辭北市府發言人後，「主動」發布新聞稿說明搜索行動，涉案單位為台中市秘書處，卻連李政軒曾任北市府發言人等與案情無關資訊都列入新聞內容，政治意味濃厚，不免被質疑是衝著盧秀燕、台北市長蔣萬安而來。

檢察官辦案最忌打草驚蛇，力求不涉政治風波，以免案情失焦、司法公正受質疑，但中檢選前大辦此案，也無怪乎招來政治辦案質疑。

此勞務採購案金額約一五五萬元，培養青年學子參與國際事務，讓三百多名高中、大學生透過「模擬聯合國」組織委員會議；全案早在六年前已發包並執行完成，過去調查處多次調閱資料，始終無下文。這麼少經費活動辦不了貪瀆，找了個「洩密案」名義，將台中市前秘書處長顏迺倫列為被告，顏是盧秀燕從立委任內起的貼身幕僚，也難怪台中市府反彈。

台東東映度假村聯外農路開闢案遭檢舉圖利，五月已有議員公開質詢，政風單位查無不法，七月底台東檢調大動作偵辦，約談縣府官員，更一路燒到吳秀華助理邱嘉平，邱從證人轉被告，遭收押禁見。同樣是檢調選前出手，從縣府官員一路燒到角逐台東縣長的吳秀華。國民黨主席鄭麗文日前才批評民進黨掌控司法，讓國民黨參選人承受很大壓力，吳秀華助理遭收押，也在地方引發政治追殺、政治辦案等耳語。

選舉前夕並非法律空窗期，更不是司法偵辦休眠期，但司法一旦成為執政黨的工具，或者淪為選戰攻防武器，選前高調揮刀、選後草草落幕，不僅讓正義蒙羞，人民投票時心中也自有一把尺。

盧秀燕 檢調

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