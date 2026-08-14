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採購洩密？中市府：檢舉人升官少拚20年

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

檢方偵辦台中市秘書處二○二○年模擬聯合國勞務採購案疑洩密案，連日掀起政治攻防。民進黨台中市議員昨質疑，中市府主動釋出檢舉人升官訊息，想引導政治辦案；中市府發言人、法制局長李善植昨表示，尊重司法，但該案檢舉人升官不尋常，一般公務員花廿年才有相同職務調升。

台中地檢署八月六日發動搜索，約談秘書處前處長顏迺倫、秘書處二官員及曾任市長盧秀燕秘書、後轉任北市府發言人的李政軒，將顏、李等人列為洩密罪被告，約談後諭令二人交保。盧秀燕日前指賴清德總統在民進黨中常會親征台中後，檢調重啟六年前舊案，小事大辦，啟人疑竇。中市府昨指出，該案經人檢舉後，調查局台中市調查處二○二一年立案，五年來多次調閱資料，近日搜索令人費解。

議會昨民政業務質詢，多名綠營議員表示，市府對外稱該檢舉人獲得民進黨中央升官，但中央政府職務調升不等同於民進黨升官，中市府提此事，想把案件導向政治辦案，干預司法獨立。

李善植答詢，疑似檢舉該案的公務員從中市府秘書處離職後，確實調到中央單位。這名檢舉人升官的方式太特別，其他公務人員要有相同的職務、職等調升，需要累積廿年，該檢舉人直接跳到目前官職；就像本案的搜索時間，調查處二○二一年立案，查了五年才在近日搜索，證據可能都不在了，搜索時間點很特別。

中檢表示，該案由台中市調查處二○二五年報請檢方指揮偵辦，檢方分案，今年三月先調查部分廠商，發現中間有公務員聯繫，近日聲請搜索，並非五年前就分案；八月六日搜索後，相關證據仍待釐清，當天未對外說明，待證據保全後，十一日才對外發布。

台中 議員 盧秀燕

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