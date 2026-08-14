兒子特權登東沙島 民眾黨告發徐佳青涉圖利

僑委會委員長徐佳青被控用特權讓兒子參加東沙體驗營，監察院開罰十萬元。民眾黨新北市議員參選人陳語倢、吳亞倫等人昨赴台北地檢署告發徐涉嫌違反貪汙治罪條例、刑法圖利罪，要求徐下台，喊話行政院長卓榮泰不要再包庇，並呼籲北檢毋枉毋縱，收案後應即刻啟動偵辦。

陳語倢說，徐佳青拿著納稅人的錢去環遊世界，還不准外界質疑，現在民進黨的官有這麼大嗎？徐若知道「羞恥」兩個字怎麼寫，就趕緊下台，不然涉犯圖利還當高官，怎麼可以這麼不要臉，卓揆不應再包庇這樣傲慢跋扈的官員。

吳亞倫說，不管是誰的孩子、哪個政黨或過去做多大的官，政府應用同一套法律、同一套標準。民眾黨一行人也高呼口號「徐佳青下台、北檢快偵辦」。

徐佳青回應表示，選舉期間造勢活動無從回應，監督制衡應該建立在事實之上，請各界勿再造謠。