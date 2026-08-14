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藍白轟監院淪「廢物院」 陳景峻：打蒼蠅不打老虎是誤會

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰林銘翰張曼蘋／台北報導
監委被提名人陳景峻表示，監察院一年處理上萬件人民陳情案，所謂監察權「只打蒼蠅不打老虎」，絕對是誤會。記者許正宏／攝影
監委被提名人陳景峻表示，監察院一年處理上萬件人民陳情案，所謂監察權「只打蒼蠅不打老虎」，絕對是誤會。記者許正宏／攝影

立法院全院委員會昨審查監委人事，藍白立委抨擊監院已淪為「廢物院」、「酬庸院」，也有民進黨立委質疑現行監察院與國家人權委員會是疊床架屋。監委被提名人陳景峻表示，監察院一年處理上萬件人民陳情案，有其存在必要，行政院也被糾正過，所謂監察權「只打蒼蠅不打老虎」，絕對是誤會。

民眾黨立委邱慧洳指出，國人普遍認為監察院是廢物院，第六屆監委雖接受八點二萬件人民陳情案，但最終完成調查僅一三○○件，平均每位監委每月僅處理零點六件調查案。

監委被提名人孫一信說，有些調查案必須花費大量時間、尋找許多社會人士溝通，若僅用冷冰冰的平均數來看待並不公平。

邱慧洳也批評，監察院前秘書長李俊俋涉用公務車送寵物美容，以及監委用公務車看牙醫、理髮等。

孫一信說，公務車私用爭議，「檢察官已簽結不起訴，且他們都是用自己的油料費」，其實不能單從觀感來看，而是要從監察院使用公務車的「內規」去檢視。此話一出，邱慧洳怒批，是在為高官護航。

立委也砲轟，監察院被「綠化」，已經淪為「酬庸院」。孫一信則表示，「總統不需要酬庸我，因為我也沒有對民進黨做出什麼特別的貢獻」。

對於監察院前院長陳菊長期請假能否執行職權？陳景峻表示，生病不是故意的，陳菊非常認真，一切以公務為主，沒有私心，公務機關也有代理制度。

民進黨立委張雅琳詢問，外界質疑監察院與國家人權委員會疊床架屋，監委被提名人李麗芬表示，人權會是獨立機關，現行組織法存在一些限制，如何讓人權會跟監委的角色及分工更明確，讓兩者合作得更好，未來有機會可以修正人權會組織法。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員八月一日起也進入無委員的空窗期，立法院交通委員會下周三將舉行公聽會，在野黨表示將「嚴審嚴查」。國民黨立委黃健豪表示，ＮＣＣ功能與數發部重疊，他對ＮＣＣ存在的必要有所保留，ＮＣＣ應該做什麼改革仍有待說明。

民眾黨立院黨團總召陳清龍指出，ＮＣＣ已淪為民進黨的附隨組織，民眾黨團會對人選嚴格審查，確保ＮＣＣ真正回歸獨立監理機關的角色，同時希望每位被提名人都能對當前政媒共生、假新聞氾濫等亂象，提出具體的改革主張。

監院 立委 藍白 陳景峻

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