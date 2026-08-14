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今拚公投 可能過鞭刑等4案

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰／台北報導

年底九合一大選在即，藍白推動六項公投案，預計在今日院會表決送出立法院。據了解，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團縮減提案，最終可能在院會通過四案，包括民眾黨所提「交通罰鍰專款專用、安樂死」，以及國民黨提出的「鞭刑重啟核電」，最後結果仍待兩黨黨團大會討論後拍板定調。

國民黨團提出的公投案包括「鞭刑」、「重啟核能」及「反廢死」，民眾黨團則提出「安樂死」、「交通罰鍰全數投入交通」以及「移轉投票」。

根據時程，藍白最晚須在今日將公投案送出立法院。

據掌握，兩黨對彼此提出的題目遲遲難以整合，民眾黨提出的「移轉投票」，有藍委認為恐影響國民黨部分縣市的立委選舉，不願支持；「安樂死」則有部分國民黨立委因宗教信仰等因素難以認同。

至於國民黨團提出的「鞭刑」公投，民眾黨團內部也意見分歧，日前更針對鞭刑舉辦黨內辯論。不過，有白營立委指出，即使黨團最終採取開放投票，反對票數也不至於影響公投案通過，真正關鍵仍在於國民黨是否願意支持民眾黨提出的其他公投案。另針對「反廢死」公投，有白營立委認為，過去曾提出相同公投並遭中選會否決，此次內容並未修改，能否順利成案仍存在變數。

藍白兩黨幹部昨晚溝通討論，預計今日上午再進行內部溝通。

據了解，目前較明確的方向是「移轉投票」暫不處理；「鞭刑」則是國民黨較為堅持的案子，後續仍要觀察民眾黨團是否開放投票，或選擇放棄表決，最終處理案數可能落在四案左右。

公投 鞭刑 重啟核電 安樂死 反廢死公投案

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