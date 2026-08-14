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未來帳戶 政院不副署機率大

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰／台北報導

立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院最遲要在本周日決定因應作為。針對是否採取不副署或其他手段反制，行政院昨日未鬆口，僅稱立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算的職權，會採取「必要憲政作為」，據了解，政院採不副署因應機率大。

藍委：立法院又被耍了

國民黨立委翁曉玲昨日批評，傳出卓榮泰將不會副署未來帳戶，講白了等於「立法院又被耍了！拿真心換絕情」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，在野黨推動福國利民的法案，賴政府就是不願意使其上路，找盡各種理由搪塞凸顯自己的心虛。

賴清德總統喊出「成長津貼」政策後，行政院五月提出台灣人口對策新戰略十八項家庭支持措施，其中包含○歲到十八歲兒少每人每月五千元的成長津貼。

立法院則在七月時通過在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立成長帳戶。

政院：會採取必要作為

目前立法院三讀函文已送至行政院，依法須在十六日前決定因應作為，由於十六日為假日，各界推估十四日將定調因應作為；由於行政院多次強調將依既有政策規畫，持續推動相關措施，日前傳出政院擬採不副署因應，若政院確定不副署，將是行政院長卓榮泰上任後第六個不副署的法案。

行政院發言人李慧芝指出，依據憲法規定，提出施政方針、編列中央政府總預算是行政院憲政職權，立法院逾越憲政分際，政府會採取必要憲政作為，適時對外說明，以維護憲法建立的國家秩序。

李慧芝強調，政院提出的台灣人口對策新戰略，其中○歲至十八歲每人每月五千元的成長津貼，已納入明年度總預算案，行政院最快廿日就會通過，明年起符合資格民眾，就能領取相關津貼。

副署 帳戶 政院 兒少 翁曉玲

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