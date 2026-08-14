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總預算通案刪減！藍白大砍媒宣費、特別費

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌黃婉婷唐筱恬／台北報導
今年度中央政府總預算案尚未經立法院三讀通過。行政院會後記者會投出大字幕，表示今年度總預算已過三百五十天還沒審完。記者陳正興／翻攝
今年度中央政府總預算案尚未經立法院三讀通過。行政院會後記者會投出大字幕，表示今年度總預算已過三百五十天還沒審完。記者陳正興／翻攝

立法院預計今天處理一一五年度中央政府總預算案，國民黨團、民眾黨團昨日如火如荼刪減提案中，藍白決定通案刪減金額從二％降至一點五％，約刪除四二六億元；另外大刀鎖定監察院、ＮＣＣ、文化部，而凍結行政院長卓榮泰九至十二月薪水等將交付院會表決，預計今日將上演朝野表決大戰。

在總預算表決前夕，行政院長卓榮泰向立法院長韓國瑜喊話指，立法院若能嚴守憲政分際、權力分立、依法運作，那他與立法院長韓國瑜就可以共同捍衛憲政秩序。卓還強調，目前還有相當多預算被不合理或違法刪減與凍結，期待能得到合理的解決。

韓國瑜十一日召集朝野黨團協商今年度總預算，因不滿國民黨團總召傅崐萁缺席、國民黨團幹部未被授權簽字，因而大動肝火。據了解，傅崐萁昨補簽朝野協商結論，同意今日院會處理總預算案，若總預算未處理完畢，於下周一加開院會處理。

韓國瑜在朝野協商震怒後，國民黨團、民眾黨團近日馬不停蹄，各自聯繫黨內立委盼縮減提案。據了解，截至昨天傍晚為止，民眾黨立委提案從六十三案縮減至四、五十案，而國民黨立委則是從一○二案再縮減一半，預計預算提案為七十二案。

關於總預算通案部分，藍白各有一項提案。國民黨團提案要求行政院分六年編列四四二億無人機預算；民眾黨團所提通案刪減金額，考量今年度已過了三分之二，擬將通刪金額由五六八億元減少至四二六億元左右，包括媒宣費、首長特別費統刪六十％等。

由於卓榮泰不副署、不編列立法院三讀法案，引發在野黨不滿，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰今年度九至十二月薪水，金額約一四八萬元，由於翁曉玲已對外表態不會撤案，今天可能在院會上演表決大戰。據了解，國民黨團今天將開黨團大會討論，而民眾黨團目前則傾向支持。

藍白大刀還砍向五院機關與各部會，據了解，藍白將對監察院砍一點一億元；文化部補助Taiwan Plus預算，就連文化部長李遠都曾稱Taiwan Plus是「災難」，藍白不會手下留情，將刪除九點八億元，對文化部補助公視預算則會小砍兩千萬元。

翁曉玲昨天在臉書羅列提案，表態絕對不撤案保留到今日表決，包括凍結卓榮泰今年度九至十二月薪水、賴清德總統國務機要費刪減一千萬元並凍結兩千萬元、文化部媒宣費全數刪除、公視刪減二一八五萬元並凍結兩億元。

翁曉玲強調，賴清德、卓榮泰違憲違法，破壞台灣憲政法治長達六百多天，她刪減、凍結預算均依法有據，對付無賴政府，「寧可餓死它也不要肥死它」。

圖為立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院最遲要在本周日決定因應作為。聯合報系資料照
圖為立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院最遲要在本周日決定因應作為。聯合報系資料照

特別費 總預算 藍白 卓揆 副署

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