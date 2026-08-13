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提案凍結卓榮泰薪水 翁曉玲：無賴政府寧可餓死也不要肥死

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照

立法院明日將處理今年度總預算，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水。翁曉玲今日公開表態，她要將卓揆薪水凍結案送立法院會表決；她批，賴清德總統、卓榮泰違憲違法，破壞台灣憲政法治600多天，罪大惡極，對付無賴政府，寧可餓死它也不要肥死它。

翁曉玲說，賴政府不斷指責立法院說，今年過了8個月，到現在還沒審查完今年度的中央政府總預算。總預算審查為什麼會延宕？不就是因為卓榮泰不依法編列軍人加給預算和警消退休金差額預算嗎？

翁曉玲表示，一本有明顯重大瑕疵的預算書，立法院本應退回不審。但經立法院長韓國瑜召開政院與立院兩院協商會議後，決定附條件重啟審查，亦即行政院應提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案及其他有關軍公教保障措施。明天8月立院就要就總預算案進行最後投票表決、完成總預算審查，可行政院有完成協商時的承諾嗎？直到今天，連個鬼影子都沒見到。

翁曉玲表示，不僅如此，行政院還變本加厲，不僅於116年度的中央政府總預算書中依然未編列軍人加給預算和警消退休金差額預算，且最新消息是，卓榮泰將不會副署「台灣兒少未來帳戶條例」，說白了，立法院又被耍了，拿真心換絕情。

翁曉玲表示，她這次提出約270項預算刪減和凍結案，經過這3個多月來，與部會機關來來回回溝通過許多次，絕大多數的案子都能有效處理完畢，最後會留到明日院會表決的案件，僅剩約20件左右，這包括幾件眾所矚目的預算凍刪案。第一，凍結卓榮泰9至12月薪水，解凍條件是俟卓榮泰完成依法編列預算及副署法律後，向立法院內政委員會提交書面報告，經同意後始得動支。

翁曉玲表示，第二，賴清德總統國務機要費刪減1000萬並凍結2000萬，解凍條件是待賴總統完成公布5項法律後始得動支；第三，文化部媒宣費全數刪除；第四，公視刪減2185萬元並凍結2億元，解凍條件是至第8屆董事會新任董事長正式到任，始得動支。

翁曉玲說，前述各項預算凍結案均依法有據。按「預算法」第52條規定，「法定預算附加條件或期限者，從其所定。」更何況，114年度總預算審查時，曾有過減列行政院政務人員待遇270萬7千元之前例。賴清德、卓榮泰違憲違法，破壞台灣憲政法治長達600多天，罪大惡極。對付無賴政府，「我寧可餓死它，也不要肥死它」。

國民黨立委翁曉玲列出賴政府依法應執行、副署或公布法案，至今均未執行的清單。圖／截自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲列出賴政府依法應執行、副署或公布法案，至今均未執行的清單。圖／截自翁曉玲臉書

翁曉玲 卓榮泰 薪水

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