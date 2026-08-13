幕僚涉案請辭…沈伯洋批蔣萬安蓋牌說謊 北市府舉例諷：迴力鏢達人

北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑市府第一時間聲稱生涯規畫請辭，是在蓋牌說謊。北市府反嗆，人事流程均有對外說明，過去民進黨也有黨工涉案請辭，若按照沈標準，「民進黨一路以來都在說謊蓋牌嗎？」痛批沈是認知作戰專家、迴力鏢達人。

2026-08-13 17:54