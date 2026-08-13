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幕僚涉案請辭…沈伯洋批蔣萬安蓋牌說謊 北市府舉例諷：迴力鏢達人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑市府第一時間聲稱生涯規畫請辭，是在蓋牌說謊。記者曾學仁／攝影
北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑市府第一時間聲稱生涯規畫請辭，是在蓋牌說謊。記者曾學仁／攝影

北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑市府第一時間聲稱生涯規畫請辭，是在蓋牌說謊。北市府反嗆，人事流程均有對外說明，過去民進黨也有黨工涉案請辭，若按照沈標準，「民進黨一路以來都在說謊蓋牌嗎？」痛批沈是認知作戰專家、迴力鏢達人。

北市府副發言人蔡畹鎣質疑，沈過去指控雙城論壇是滲透破口，還造謠蔣萬安同意疫苗採購合約可以塗黑三分之二，一再胡亂指控卻拿不出證據才叫說謊，反觀中央從疫苗到毒油案一再蓋牌，「難道要蓋牌到11月」應要原話奉還給民進黨政府。

面對人事問題，蔡畹鎣說，相關人事流程，市府都已清楚對外說明，提醒沈伯洋，民進黨前青年部主任、時任勞動部政務次長機要秘書蔡沐霖，當年案件爆發接受調查，是以生涯規畫為由請辭，按照沈的標準，不就是在罵民進黨政府一路以來都在說謊蓋牌嗎？

北市府前發言人李政軒(中)。聯合報系資料照
北市府前發言人李政軒(中)。聯合報系資料照

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