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江熊一楓涉詐領助理費遭停權2年 江昭儀嗆縣評委會無權

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被提起公訴，民進黨彰化縣黨部昨天召開評議委員會，依黨內相關規定審議後，決議予以停權2年處分。聯合報系資料照
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被提起公訴，民進黨彰化縣黨部昨天召開評議委員會，依黨內相關規定審議後，決議予以停權2年處分。聯合報系資料照

彰化縣前縣議員江熊一楓涉嫌在任內詐領助理費，彰化地檢署今年3月依違反貪污治罪條例提起公訴，並建議具體求刑9年6月。針對江熊一楓涉及助理費案件，民進黨彰化縣黨部昨天召開評議委員會，依黨內相關規定審議後，決議予以停權2年處分；依規定，停權期間若參選，將無法取得民進黨政黨推薦書。

江熊一楓目前仍遭羈押，她的丈夫、前立委江昭儀昨天代表她出席評議委員會。江昭儀表示，江熊一楓目前已被羈押8個月，認為情況「太離譜」。他主張，涉及黨員可能貪污的案件，管轄權應屬中央廉政會，縣評議委員會無權做出處分；此外，案件仍在審判中，黨部不應在司法判決確定前做出處分，以免影響司法審判的公正性。

江昭儀表示，將提告彰化縣黨部及中央黨部違反公職人員選舉罷免法，意圖使人不當選，並向法院聲請緊急處分，要求民進黨提供政黨推薦書，同時也將向民進黨中央評議委員會提出申訴。

彰化縣黨部表示，江熊一楓涉及助理費案件已進入司法程序，相關刑事責任仍應尊重司法審判結果；不過，黨員除應遵守法律，也應恪守黨紀規範，面對涉及公帑使用及從政操守的重大爭議，黨部有責任依黨內制度予以處理。

彰化縣黨部指出，此次評議委員會決議停權2年，主要是基於維護黨紀及民進黨整體形象與社會信任。對於黨員涉及重大爭議案件，黨部強調應秉持一致標準，不因個人資歷、身分或過去對黨的貢獻而有所不同。

江熊一楓 助理費 民進黨 彰化

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