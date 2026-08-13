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政院將提追加預算納國防、社福津貼 未見軍人加薪、警消增所得替代率

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

今年度中央政府總預算案尚未經立法院三讀通過。行政院今天說，今年度預計針對提升國防自主防衛戰力、回溯至7月1日條稱的軍公教專業加給與主管加給、老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，待今年度總預算案三讀後將提出，會適時對外說明。

不過，若以照目前政院的規劃，導致今年度總預算遭延宕的軍人加薪及退休警消提高所得替代率預算，仍未納入追加預算當中。

對於是否會在總預算上演表決大戰前夕，與立法院溝通今年度總預算案中的特定預算，藉此維持機關運作。李慧芝說，行政機關一直都在溝通，包含司法院、考試院、監察院也不斷向立院朝野黨團溝通說明；目前已8月中旬，很多計畫都已經在執行，甚至快要完成，希望立法院能盡速審議預算。

追加預算 所得替代率 行政院 總預算

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