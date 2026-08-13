「大嘻哈時代」獲文化部8千多萬補助 王鴻薇：大支、三立要飯保證組合

國民黨立委王鴻薇今日再揭露文化部補助爭議，她表示獲文化部補助的饒舌歌手「大支」曾發表攻擊在野黨等爭議歌曲，另外由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，3季共獲補助高達8692萬元，文化部巧立名目「塞錢」，形成綠媒與特定人士的要飯組合。

王鴻薇表示，從去年民進黨助理兼嘻哈歌手，大罷免拍影片喊出「合法要飯」開始，文化部的補助案屢屢成爭議，包括饒舌歌手大支拿文化部補助寫歌曲，攻擊包括在野黨、五月天，以及補助名稱要「性侵狗」的歌曲專輯70萬，更讓國人無法接受，輿論炸鍋。

王鴻薇表示，最近隨著節目開拍進程，去年傳出申請文化部補助金950萬元悄悄撤回，與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，也開始進行相關宣傳，然而年初就有人發現，該節目受文化部補助金額高達4692萬，補助公司為「聯鑫行銷」，負責人正是三立電視董事長張榮華。

王鴻薇指出，翻出「大嘻哈時代」、「大嘻哈時代2」、「大嘻哈時代3」等三季節目來看，補助金額更是水漲船高，從前兩季的2000萬，到第三季4692萬，累積已經補助8692萬元，相當驚人的金額，而且補助項目每年都不一樣，從「綜藝節目製作」、「新媒體跨平台創意影音節目製作」、「文化黑潮之國際流行音樂節目徵案」，巧立各種名目，就是要塞錢。

王鴻薇表示，看來「大支」加上「三立」黃金組合，確實「要飯保證」，參加這種向政府長期要飯還跟綠媒掛勾的節目，「合法的飯你不要嗎？」不曉得堅持嘻哈精神的饒舌歌手，真的還待得下去嗎？