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有錢人領更多？再批在野未來帳戶逾憲政分際 政院：將採必要作為

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院擬採不副署因應，推估14日提出相應作為。針對是否採取不副署或其他手段反制，行政院今天說，立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算，政院會採取必要憲政作為。

行政院5月提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼，立法院則在7月通過在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少成長津貼。目前三讀函文已送至行政院，依法須在16日前決定因應作為，由於16日為假日，外界估計14日就會定調。

行政院發言人李慧芝指出，依據憲法規定，提出施政方針、編列中央政府總預算是行政院憲政職權，立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算等作為，政府會採取必要憲政作為，適時對外說明維護憲法建立的國家秩序。

李慧芝強調，政院提出的台灣人口對策新戰略，是經審慎財政評估、整體性制度設計，透過加補助、減負擔、多彈性、增照顧4大策略，涵蓋生育、養育、教育三大階段，是完整的支撐系統，不是單一補助，18項措施環環相扣，是公共式育兒支持。

李慧芝表示，其中0歲至18歲每人每月5000元的成長津貼，已經納入明年度總預算案，行政院最快20日就會通過，明年起符合資格民眾就能領取相關津貼。

李慧芝說，在野黨版未來帳戶條例允許個人自存，等同有錢人可以存更多、領更多，政院版本是成長津貼搭配弱勢兒少發展帳戶，每名兒少可以領到108萬元之外，針對弱勢家庭會採一對一對存方式，將資源投注弱勢，落實公平正義。

憲政 在野 帳戶

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