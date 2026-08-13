總統視導民生配售演練 籲做好準備不能單純靠外人

總統賴清德今天赴新北賣場視導城鎮韌性民生配售演練，美國在台協會處長谷立言等多國使節都共同參與。總統說，顯示國際重視台海和平，台灣也要做好準備，不能單純倚賴外人。

賴總統今天上午視導新北市2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習，前往大全聯土城店視察民生配售演練情況，新北市長侯友宜、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）處長谷立言、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗等人皆到場參與。

新北市府經濟發展局簡報說明配售站與民生物資發放作業，現場也實際演練國人與外籍人士如何透過智慧物資管理系統領取油鹽米等物資。

賴總統致詞時表示，台灣經常面臨颱風與地震，國軍多年來投入救災工作，除了讓社會穩定，也是建軍備戰的重要工作之一。他就任總統後，在總統府成立全社會防衛韌性委員會，也將地方的民安演習、萬安演習合併為城鎮韌性演習。今年特別將城鎮韌性演習增為2天，並配合漢光演習，讓國軍站在第一線守護國家安全，地方則進行全社會防衛韌性演練，共同維護社會穩定。

賴總統表示，今年來到新北市視察演練作業，看見民生物資的配送系統已雙軌進行，政府與民間賣場都設有配售站，且已建立智慧系統，藉由中央與地方合作、政府與民間攜手加強社會韌性，當事情來臨時讓政府能持續運作，降低民眾生活衝擊。

賴總統也提醒，下午北部地區將進行防空演習，屆時交通、通訊等會受影響，但多一分演習就多一分韌性，當事情發生時社會就能多一分安定，生活也能減少一分衝擊，請民眾體諒配合。

賴總統也提到，今天許多駐台使節都到場參與演習並給予指教，顯示國際十分重視台海和平穩定，「德不孤必有鄰」，台灣並非單獨面對區域的地緣政治變化，國際社會也都共同面對，台灣一定要做好準備，不能單純倚賴外人，如同侯友宜所說「寧可百年無事，不可一日無備」，做好準備就不怕任何事情發生，自然事情就不會發生。

侯友宜表示，面對全球地緣政治帶來的風險，灰色地帶騷擾不斷，加上新北有許多複合性災害，社會韌性尤其重要，需要中央地方一條心面對挑戰。

侯友宜說，新北結合民間大賣場協作開設配售站，在中央供應站支援下，新北已盤整食用米5處、食用油及食用鹽各1處、嬰幼兒配方食品2處，及液化石油氣20處等供應節點，並串聯全市1129處配售站點，建構堅固的民生物資防護體系。