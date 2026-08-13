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政院：經濟學人文章指反對黨挾持台灣政治

中央社／ 記者高華謙台北13日電

英國「經濟學人」11日刊出「挾持台灣民主」一文。行政院發言人李慧芝今天說，這篇討論國民黨所主導的反對黨陣營挾持台灣政治，有心人士不要畫錯重點；國際社會關切台灣是否能停止政治內耗，讓國家預算與國防建設回復正常運作。

國民黨說，英國「經濟學人」最新評論指總統賴清德固執強硬，不願與在野黨協商，讓台灣陷入執政困境，也讓台海和平承受更大風險。

李慧芝今天在行政院會後記者會表示，這篇作者明確指出，討論的是國民黨所主導的反對黨陣營挾持台灣政治，這篇文章也非常直接了當形容，在野黨阻撓國內產業發展無人機計畫的舉動是戲劇性的自殘行為，嚴重傷害台灣本身利益。

李慧芝提醒有心人士不要畫錯重點，國際社會真正關切的是台灣是否能停止政治內耗，能否讓國家預算、憲政機關與國防建設回復正常運作。

李慧芝說，今年度中央政府總預算案已經送到立法院350天，即將屆滿一週年卻還沒審完，而且不只總預算，國防部的無人機採購特別條例也卡關，經濟部的無人機統籌型計畫也可能遇到大幅刪減，這就是經濟學人這篇文章真正關注的。

李慧芝指出，面對中國持續提升威脅，朝野應一起思考國家利益與人民福祉、守護得來不易的民主制度與國家安全，希望立法院理性審查總預算與法案，國家運作才能回復常軌。

此外，國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時說「台灣從來不是一個國家」。李慧芝表示，「我們的國家是中華民國台灣」，有自己治理國家的制度，也有政府、軍隊、民主選舉，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀現狀。

李慧芝說，與其操弄大家已知事實，還是希望在野黨立委可以趕快完成總預算審議，解決社會大眾最關心議題，讓國家可以早日恢復正常運作。

挾持 政院 經濟學人

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