佛萊代：盼藉台灣科技經濟轉型經驗 深化兩國邦誼

聖文森及格瑞那丁總理佛萊代首次訪台，於投資商機說明會表示，聖國政府致力打造安全、穩定且友善的投資環境，並盼借鏡台灣在科技、產業發展及經濟轉型的成功經驗，進一步深化兩國經貿合作及邦誼。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部與中華民國國際經濟合作協會（國經協會）於12日共同舉辦「2026聖文森及格瑞那丁投資商機說明會」，佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）出席並致詞，聖國外交、外貿投資及僑務部長彭朗博（Dwight FitzgeraldBramble）於會中說明聖國經濟發展藍圖及投資優勢，台灣觀光、智慧農漁產業、能源及基礎建設等相關產業代表百餘人與會。

外交部常務次長葛葆萱致詞表示，佛萊代首次國是訪問，充分展現台聖堅定邦誼。外交部持續推動「總合外交」及「榮邦計畫」，結合政府與民間資源，協助台灣企業拓展友邦及國際市場，並將企業的技術、資金、人才與經驗導入雙邊合作。

葛葆萱提到，原「中美洲經貿辦事處」（CATO）已擴大為「拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處」（LACTO），未來將致力促進台灣與拉丁美洲及加勒比海友邦間的貿易、投資及產業鏈結，為雙方創造更多合作機會。

佛萊代表示，聖文森及格瑞那丁近年先後面臨疫情、火山爆發及颶風等外在衝擊，但聖國人民展現高度韌性，政府也持續推動經濟復甦及產業轉型，強化國家經濟體質。聖國政府致力打造安全、穩定且友善的投資環境，並盼借鏡台灣在科技、產業發展及經濟轉型的成功經驗，進一步深化兩國經貿合作及邦誼。

外交部說，聖國代表團和與會產業代表就赴聖國投資優惠措施、雙方產業鏈結及潛在合作模式等交換意見。