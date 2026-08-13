藍猛攻經濟學人評賴總統固執 政院：有心人士不要畫錯重點

英國經濟學人近日刊出台灣政局評論，國民黨指外媒罕見點銘賴清德總統固執，藐視國會也不與在野黨溝通。行政院今天提醒有心人士不要畫錯重點，國際社會真正關切的是，台灣能不能停止政治內耗，讓國家預算、憲政機關及國防建設恢復正常運作。

經濟學人11日發布「挾持台灣民主」專文，稱賴總統態度固執，也不如前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商；但反對黨引發連串憲政危機。國民黨文傳會主委陳以信表示，經濟學人對賴總統負面觀察，顯見賴總統政治風格已成台海和平最大風險，反映行政權凌駕國會監督。

對此，行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會上指出，該專欄所討論的是國民黨主導的反對黨陣營挾持台灣政治，也直截了當形容，在野黨阻撓國內產業發展無人機計畫的舉動，是戲劇性的自殘自傷行為，嚴重傷害台灣利益。

李慧芝說，提醒有心人士不要畫錯重點，國際社會真正關切的是，台灣能不能停止政治內耗，讓國家預算、憲政機關及國防建設恢復正常運作。

她表示，今年度中央政府總預算送到立法院已經350天，即將滿一周年，卻還沒有審完，且不只總預算，國防部的無人機採購特別條例也在卡關中，經濟部的無人機統籌型計畫也可能遇到大幅刪減，這就是經濟學人這篇文章真正關注到的。

她說，面對中國持續提升的威脅，朝野應回歸國家利益跟人民福祉共同思考，守護得來不易的民主制度和國家安全，希望立法院的運作，不論是總預算或法案審查，都可以回復常軌，理性審查，國家運作才可以回復常軌。