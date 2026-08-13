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就安基金使用不當 監委被提名人：公務預算不應歸墊

中央社／ 台北13日電

審計部認定逾新台幣7000萬元就安基金未符用途，勞動部爭取公務預算歸墊。監委被提名人林惠芳今天表示，她覺得不應該，若確定知道錢用錯地方，應由濫用的人負責。若她未來有權力可以重啟調查，會想要了解整個過程。

總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任第7屆監察院長、第6屆監委王榮璋為副院長，另提名中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、台灣展翅協會副理事長李麗芬等人擔任監委。立法院8月6日舉行監察院人事同意權案公聽會，11日至24日舉行5次全院委員會審查。

立法院今天舉行全院委員會，邀請林惠芳、孫一信、李麗芬等人列席，接受朝野立委詢問。國民黨立委洪孟楷詢問，林惠芳曾任就業安定基金管理委員會委員，其任內爆發基金遭濫用，並被監察院糾正，請問林惠芳當初擔任委員時，是否沒有辦法把關。

林惠芳表示，就安基金委員沒辦法看到那麼細的執行過程及金錢如何使用，委員可以看到年度計畫重點，而在審查時，她不會放水，並反對「超支併決算」，因為這不是正常的預算執行過程。

對於勞動部用公務預算來填補基金遭濫用的缺口，林惠芳說，「我覺得不應該」。如果確定知道錢用錯地方，應由濫用的人來負責。如果未來她有權力可以重啟調查，確實會想要了解整個過程，到底問題發生在哪裡。

國民黨立委鄭正鈐詢問，孫一信在去年大罷免前夕投書，主張「普發現金用人民自己的錢買人民的不同意罷免票」，所謂的「買」是法律上的賄選，還是政治語言。而行政院在去年8月也主動提出要普發現金，請問行政院是否也在買票。

孫一信表示，他認為他的主張是政治語言，他反對普發現金，因為不知道政策目的為何。行政院的決策就是一個政治決定，也是一個政治語言，這部分跟實際的買票、跟賄選是兩件事情。

民眾黨立委邱慧洳質問時表示，監察院成效不彰，民間有廢監院的聲浪，總統賴清德在2014年就喊出廢監院，現在卻還沒有廢；監察院前院長陳菊曾說要光榮離開這個位置，但只因病下來，而不是光榮下來。反而是曾經被提名的前新北市副市長謝政達與前立委廖婉汝是光榮離開被提名的團隊，因為兩人堅信廢監察院已是朝野共識，所以婉拒提名。

李麗芬表示，她尊重2位被提名人的決定，監察院是憲法機關，監察院的存廢牽涉到修憲，修憲是一個大工程，國人要有共識，也要立法院啟動修憲程序。

監委 預算 王榮璋

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